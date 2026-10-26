Groźny incydent na planie "Miami Vice '85"

W Stanach Zjednoczonych trwają obecnie zdjęcia do filmu "Miami Vice '85", będącego rebootem słynnego serialu "Policjanci z Miami". W piątkowy wieczór na planie produkcji doszło do incydentu rodem z filmu akcji. Sęk w tym, że sytuacja wydarzyła się naprawdę, a ekipie filmowej groziło realne niebezpieczeństwo.

Jak relacjonuje magazyn Deadline, zdarzenie miało miejsce w piątek późnym wieczorem na Brooklynie. Na planie produkcji zjawił się 23-letni mężczyzna, który zaczął wykłócać się z członkami ekipy filmowej. Agresor, zidentyfikowany jako mieszkający na Brooklynie Alex Perez, trzymał w ręku nóż rzeźnicki i groził nim osobom przebywającym na planie.

Na miejsce natychmiast wezwano funkcjonariuszy. Rzecznik nowojorskiej policji potwierdził, że Perez został aresztowany około 23:15 lokalnego czasu. Mężczyzna usłyszał już zarzuty stosowania gróźb karalnych i najścia z bronią.

Świadkowie zdarzenia przekazali służbom, że w trakcie incydentu bali się o swoje życie. Na szczęście żadna z obecnych na planie osób nie została poszkodowana. Wytwórnia Universal Pictures nie odpowiedziała na prośbę o komentarz w tej sprawie.

"Miami Vice '85": fabuła i obsada filmu

Zdjęcia do filmu "Miami Vice '85" rozpoczęły się w Nowym Jorku na początku października. Do mediów wyciekły już pierwsze zdjęcia z planu nowej produkcji, na których widzimy Austina Butlera i Michaela B. Jordana, którzy wcielą się w role detektywów Jamesa "Sonny'ego" Crocketta i Ricardo Tubbsa.

Za kamerą akcyjniaka stanie twórca "Top Gun: Maverick" i "F1" Joseph Kosinski. Autorami scenariusza są zaś Dan Gilroy i Eric Warren Singer.

"Miami Vice '85" będzie kinowym remake'iem kultowego serialu "Policjanci z Miami" z Donem Johnsonem i Philipem Michaelem Thomasem. Główni bohaterowie to działający pod przykrywką policjanci, których celem jest rozpracowanie gangów działających na Florydzie.

W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Austin Butler, Michael B. Jordan, Walton Goggins, Danny Ramirez i Camila Morrone. Premiera odbędzie się w maju 2028 roku.