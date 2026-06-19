Grochowska, Byczkowska, Nieradkiewicz. "Kino kobiet" na festiwalu Malta

"Kino kobiet" na Malta Festival 2026

Wieczorne pokazy filmowe pod gołym niebem oraz spotkania - od 22 do 28 czerwca Malta Festival organizuje cykl "Kino kobiet". Podczas siedem filmowych wieczorów w Parku Starego Browaru kino stanie się punktem wyjścia do rozmowy o relacjach, pamięci, przemocy, bliskości i poszukiwaniu własnego miejsca w świecie.

W programie takie filmy, jak "La petite mort", "Moje wspaniałe życie", "Brat", "Przepiękne!", "Miłe kobiety", "Dom dobry" i "Klarnet".

Po pokazach z publicznością spotkają się m.in. Agata Buzek, Agnieszka Grochowska, Katarzyna Herman, Marta Nieradkiewicz, Anita Sokołowska, Weronika Humaj, Wojciech Smarzowski, Martyna Byczkowska, Kaja Zalewska, Maria Wojtyszko i Tola Jasionowska. Rozmowy poprowadzi dziennikarka filmowa Anna Serdiukow.

"Kino kobiet" od początku stanowi część festiwalu Malta. Pokazy nie są jedynie prezentacją filmów, ale zaproszeniem do wspólnej rozmowy.

"Tegoroczny program tworzą historie bohaterek próbujących odzyskać głos, zrozumieć własną przeszłość lub uwolnić się od ról narzuconych przez rodzinę i społeczne oczekiwania. W centrum tych opowieści znajdują się relacje - między matkami i córkami, rodzeństwem, partnerami, przyjaciółmi oraz kolejnymi pokoleniami kobiet. To historie o potrzebie bliskości, ale również o cenie, jaką czasem trzeba zapłacić za niezależność, wolność i prawo do własnego głosu" - piszą organizatorzy cyklu.

Cykl otworzy 22 czerwca "La petite mort" Martyny Byczkowskiej i Kai Zalewskiej, pełnometrażowy debiut reżyserski, balansujący między filmem, teatrem i dokumentem. Na finał 28 czerwca widzowie zobaczą również debiut pełnometrażowy - "Klarnet" Toli Jasionowskiej.

Wszystkie projekcje rozpoczną się o godz. 21:30 i odbędą się w Parku Starego Browaru w Poznaniu. Wstęp jest wolny.

Program cyklu "Kino kobiet"

22 czerwca (poniedziałek) - "La petite mort", reż. Martyna Byczkowska, Kaja Zalewska. Goście: Martyna Byczkowska (reżyserka, aktorka), Kaja Zalewska (reżyserka, aktorka), Dominik Rubaj (aktor).

23 czerwca (wtorek) - "Moje wspaniałe życie", reż. Łukasz Grzegorzek. Goście: Agata Buzek (aktorka), Natalia Grzegorzek (producentka).

24 czerwca (środa) - "Brat", reż. Maciej Sobieszczański. Goście: Agnieszka Grochowska (aktorka), Maciej Sobieszczański (reżyser).

25 czerwca (czwartek) - "Przepiękne!", reż. Katia Priwieziencew. Goście: Marta Nieradkiewicz (aktorka), Katarzyna Herman (aktorka), Katia Priwieziencew (reżyserka).

26 czerwca (piątek) - "Miłe kobiety", reż. Maria Wojtyszko, Jakub Krofta. Goście: Anita Sokołowska (aktorka), Maria Wojtyszko (reżyserka), Jakub Krofta (reżyser).

27 czerwca (sobota) - "Dom dobry", reż. Wojciech Smarzowski. Gość: Wojciech Smarzowski (reżyser), Joanna Gryza-Iskandar (Fundacja Feminoteka).

28 czerwca (niedziela) - "Klarnet", reż. Tola Jasionowska. Goście: Weronika Humaj (aktorka), Tola Jasionowska (reżyserka).