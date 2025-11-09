"Gremliny" powracają? Są nowe wieści o kontynuacji hitu lat 80.



Chociaż film miał swoją premierę na przełomie wiosny i lata, opowiedziana w nim historia skupia się na okresie Bożego Narodzenia. Głównym bohaterem jest nastoletni Billy Peltzer (Zach Galligan), który otrzymuje od rodziców pod choinkę nowego zwierzaka — zakupionego w tajemniczym sklepie w Chinatown słodkiego, puchatego gremlina. Stworek otrzymuje imię Gizmo.

Zasady opieki nad nowym pupilem są jasne - w żadnym razie nie może go wystawiać na światło słoneczne, narażać na kontakt z wodą ani karmić po północy. Jak można się domyślić, szybko jedna z zasad zostaje złamana, a spokojne miasteczko zostaje opanowane przez przerażającą wersję okropnego rodzeństwa Gizmo.

Film "Gremliny rozrabiają" wszedł do kin 8 czerwca 1984 roku. Okazał się ogromnym sukcesem kasowym — zarobił ponad 211 milionów dolarów na całym świecie, co czyniło z niego czwarty najbardziej dochodowy film roku. W 1990 roku powstał jego sequel, jednak nie powtórzył sukcesu pierwowzoru — zarobił tylko 41,5 miliona dolarów. Czy po latach gremliny znów opanują świat?

"Gremliny 3" powstaną? Mamy nowe wieści!

W styczniu serwis Deadline przekazał, że wytwórnia Warner Bros. rozpoczęła prace na trzecią częścią "Gremlinów". Chris Columbus, scenarzysta, który napisał fabułę "Gremliny rozrabiają", objął funkcję reżysera.

Producentem wykonawczym ponownie został Steven Spielberg, a scenariusz wspólnie napiszą Zach Lipovsky i Adam Stein. Dalszych szczegółów, w tym obsady, na ten moment jeszcze nie znamy.

"Niewiele tytułów jest tak uwielbianych i kultowych jak 'Gremliny’ i jesteśmy niezmiernie podekscytowani, że możemy je przywrócić zarówno wieloletnim fanom, jak i zupełnie nowemu pokoleniu. To zaszczyt pracować ze Stevenem [Spielbergiem], Chrisem [Columbusem] i całym zespołem kreatywnym. Z niecierpliwością czekamy na to, aż widzowie będą mogli doświadczyć kolejnej odsłony magii, chaosu i serca 'Gremlinów’ na dużym ekranie w 2027 roku" - powiedział w oświadczeniu Jesse Ehrman, prezes ds. rozwoju i produkcji Warner Bros. Pictures.

"Gremliny" mają trafić do kin 19 listopada 2027 roku.