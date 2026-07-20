Greg Sestero znowu w Polsce. Pokaże najgorszy film w historii kina

Są filmy złe. Są filmy legendarne. I jest "The Room" - osobna kategoria w historii kina, dzieło tak przedziwne, szczere, nieporadne i hipnotyzujące, że od ponad dwóch dekad widzowie na całym świecie wracają do niego jak do rytuału. Teraz jeden z najważniejszych świadków tej katastrofy - i zarazem człowiek, który pomógł zamienić ją w popkulturowy fenomen - ponownie spotka się z polską publicznością.

Na specjalne zaproszenie cyklu Najlepsze z Najgorszych do Polski wraca Greg Sestero: filmowy Mark z "The Room", autor bestsellerowej książki "The Disaster Artist" i jeden z nielicznych ludzi na świecie, którzy naprawdę wiedzą, co wydarzyło się na planie opus magnum Tommy'ego Wiseau.

Greg Sestero po raz drugi w Polsce

Dwa lata temu Greg odwiedził Polskę po raz pierwszy w ramach Najlepszych z Najgorszych i szybko okazało się, że polscy widzowie są na "The Room" gotowi od dawna: na wspólne cytowanie dialogów, śmiech w najmniej oczekiwanych momentach, pytania o kulisy produkcji i oczywiście odwieczne śledztwo w sprawie tego, kim naprawdę jest Tommy Wiseau. Teraz Sestero wraca - z kolejną porcją historii, anegdot i spotkań z fanami kina, które wymyka się zdrowemu rozsądkowi, ale nie daje o sobie zapomnieć.

"The Room" miało być poruszającym dramatem o miłości, zdradzie i mężczyźnie o złotym sercu. Wyszło coś znacznie cenniejszego: jeden z najsłynniejszych filmów kultowych XXI wieku, antyarcydzieło totalne, w którym każda scena wydaje się zadawać pytanie: "jak to możliwe?". Tommy Wiseau wyreżyserował film, napisał scenariusz, wyprodukował go, zagrał główną rolę i - jak głosi legenda - zrobił przy nim właściwie wszystko, nawet jeśli nie zawsze wiedział, po co.

Greg Sestero, wcielający się w Marka, przez lata był twarzą najbardziej niezręcznej przyjaźni w historii kina. Później opisał kulisy powstawania "The Room" w książce "The Disaster Artist", która stała się podstawą głośnej hollywoodzkiej adaptacji w reżyserii Jamesa Franco. Dzięki niemu historia filmu Wiseau przestała być tylko opowieścią o "najgorszym filmie świata", a stała się także opowieścią o ambicji, obsesji, przyjaźni, marzeniach o sławie i o tym, że czasem absolutna porażka potrafi zmienić się w sukces, którego nikt nie zaplanował.

Podczas specjalnych pokazów w wybranych kinach widzowie zobaczą "The Room", spotkają się z Gregiem Sestero i będą mogli zadać mu pytania o wszystko, co od lat nurtuje fanów: skąd wzięły się słynne kwestie, co naprawdę działo się na planie, jak wyglądała praca z Tommym Wiseau i czy istnieje granica między filmową katastrofą a geniuszem przypadku.

"Big Shark" Tommy'ego Wiseau premierowo w Polsce

A ponieważ jedna legenda złego kina to zdecydowanie za mało, wybranym wydarzeniom towarzyszyć będzie także pokaz "Big Shark" - kolejnego ekranowego szaleństwa spod znaku Tommy'ego Wiseau. Rekin, Nowy Orlean, wielkie emocje, jeszcze większe pytania i kino, które ponownie udowadnia, że nie zawsze trzeba rozumieć, co się ogląda, żeby nie móc oderwać wzroku od ekranu.

Najlepsze z Najgorszych zapraszają na wydarzenie dla wszystkich, którzy kochają kino kultowe, absurdalne, nieprzewidywalne i absolutnie jedyne w swoim rodzaju. To nie będzie zwykły seans. To będzie spotkanie z żywą legendą filmu, który miał zniknąć bez śladu, a zamiast tego podbił sale kinowe na całym świecie.

Weźcie łyżeczki, przygotujcie pytania i nie chowajcie swoich głupich komentarzy do kieszeni.

Trasa Grega Sestero w Polsce | 2026

26 lipca | Warszawa | Kinoteka

27 lipca | Warszawa | Kinoteka

29 lipca | Poznań | Kino Apollo

30 lipca | Gdynia | Gdyńskie Centrum Filmowe

1 sierpnia | Katowice | Kino Kosmos

2 sierpnia | Kraków | Kino Kijów

3 sierpnia | Wrocław | Dolnośląskie Centrum Filmowe

4 sierpnia | Wrocław | Dolnośląskie Centrum Filmowe