Grecki reżyser znów chce z nią pracować. Zapowiada kolejny wspólny film

Yorgos Lanthimos uwielbia współpracować z Emmą Stone. Widać to na przykładzie jego dzieł z ostatnich lat; aktorka wystąpiła w "Faworycie" (2018), licznie nagradzanych "Biednych Istotach" (2023) oraz przy mających premierę na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Cannes "Rodzajach życzliwości" (2024). Reżyser zapowiedział już, że zaangażuje ją do swojego kolejnego projektu – "Bugonia". Do obsady dołączy również Jesse Plemons.

