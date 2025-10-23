Tegoroczna, dziewiętnasta edycja Festiwalu Filmów Azjatyckich Pięć Smaków będzie naprawdę wyjątkowa. Wydarzenie powraca z odmienioną identyfikacją wizualną, nową energią i świeżym spojrzeniem na kino. W programie znalazło się aż 50 filmów, różnorodnych gatunkowo, stylistycznie i tematycznie.

Tegoroczny program festiwalu stawia w centrum młodość; pokazuje, jak silnie ta energia pulsuje w azjatyckim kinie. To właśnie młodzi - bohaterowie filmów, ale i ich twórcy - nadadzą ton tegorocznej edycji: niepokorni, świadomi, bezkompromisowi, w służbie swojej sprawy. Ich opowieści to próba tworzenia zapisu świata, który traci grunt pod nogami - rzeczywistości, której mieszkańcy wciąż znajdują nadzieję w nieugaszonym pragnieniu zmiany.

19. Festiwal Filmów Azjatyckich Pięć Smaków: sekcje i pełen program

Tegoroczna edycja składa się z aż ośmiu sekcji, takich jak:

Nowe Kino Azji - świeże spojrzenie na współczesnych twórców kina azjatyckiego;

- świeże spojrzenie na współczesnych twórców kina azjatyckiego; Asian Cinerama - propozycje mainstreamowe, wśród których można znaleźć zarówno kryminały, jak i przejmujące melodramaty utrzymane w klasycznym stylu - filmy, które wprowadzają do programu festiwalu pierwiastek zabawy i przyjemności;

- propozycje mainstreamowe, wśród których można znaleźć zarówno kryminały, jak i przejmujące melodramaty utrzymane w klasycznym stylu - filmy, które wprowadzają do programu festiwalu pierwiastek zabawy i przyjemności; Japan 80s - odrestaurowane dzieła kultowych w obrębie kina autorskiego i niezależnego japońskich mistrzów takich jak: Shinji Sōmai, Yoshimitsu Morita, Makoto Tezuka, Mamoru Oshii czy Nobuhiko Ōbayashi.

- odrestaurowane dzieła kultowych w obrębie kina autorskiego i niezależnego japońskich mistrzów takich jak: Shinji Sōmai, Yoshimitsu Morita, Makoto Tezuka, Mamoru Oshii czy Nobuhiko Ōbayashi. K-Youth - panorama doświadczeń - od lat 80., gdy młodzi Koreańczycy mierzyli się z opresyjną rzeczywistością polityczną i duszącą atmosferą systemu, po współczesne produkcje zwracające uwagę na ciemne strony świata k-popu czy bolesne zmagania z presją sukcesu.

panorama doświadczeń - od lat 80., gdy młodzi Koreańczycy mierzyli się z opresyjną rzeczywistością polityczną i duszącą atmosferą systemu, po współczesne produkcje zwracające uwagę na ciemne strony świata k-popu czy bolesne zmagania z presją sukcesu. Azjatyckie Sci-Fi - psychodeliczny trip, w którym Japonia i Chiny staną naprzeciw siebie w symbolicznym pojedynku.To starcie dwóch gigantów, pokazujących odmienne strategie gatunkowe - od dystopijnych eksperymentów chińskiego kina, po japońskie gry z czasem;

- psychodeliczny trip, w którym Japonia i Chiny staną naprzeciw siebie w symbolicznym pojedynku.To starcie dwóch gigantów, pokazujących odmienne strategie gatunkowe - od dystopijnych eksperymentów chińskiego kina, po japońskie gry z czasem; Focus: Migracje - filmowa podróż skupiona na doświadczeniu przemieszczania się - dobrowolnego i wymuszonego, indywidualnego i zbiorowego;

- filmowa podróż skupiona na doświadczeniu przemieszczania się - dobrowolnego i wymuszonego, indywidualnego i zbiorowego; Odrestaurowana klasyka - podczas tegorocznej edycji organizatorzy stawiają na odrestaurowaną klasykę z Hongkongu;

- podczas tegorocznej edycji organizatorzy stawiają na odrestaurowaną klasykę z Hongkongu; Posmaki, czyli powrót pięciosmakowych filmów z poprzednich edycji w formule online.

Zdjęcie Plakat 19. edycji Festiwalu Filmów Azjatyckich Pięć Smaków / materiały prasowe

19. Festiwal Filmów Azjatyckich Pięć Smaków: daty i miejsca

19. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków organizowany jest w dniach 12-19 listopada w Warszawie (Kino Muranów, Kinoteka, Kinomuzeum, Amondo). Filmy będzie można również oglądać online (12-30 listopada).

