Grand Prix Komeda w szczególny sposób honoruje autorów muzyki filmowej
Grand Prix Komeda. Festiwal Filmowy im. Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim to jedyne miejsce, w którym w szczególny sposób honoruje się autorów muzyki filmowej i przyznaje się tylko jedną nagrodę - za najlepszą muzykę w polskim filmie fabularnym. Werdykt został ogłoszony 13 czerwca podczas uroczystej gali, kończącej 15. edycję festiwalu.
"Na festiwalu odbyła się debata filmowców, której temat w tym roku brzmiał "Jakie znaczenie ma nagroda Grand Prix Komeda". Twórcy związani z muzyką filmową, którzy byli obecni na debacie, stwierdzili, że jest to najważniejsze wyróżnienie w Polsce, ponieważ nasz festiwal jest dedykowany wyłącznie im. Nie ma drugiej takiej imprezy, na której nagrody byłyby tylko za muzykę filmową" - mówi Łukasz Maciejewski, dyrektor artystyczny Grand Prix Komeda.
Grand Prix Komeda 2026: Wojciech Urbański z nagrodą za muzykę do filmu "Ministranci"
W tym roku o nagrodę rywalizowali kompozytorzy muzyki do siedmiu filmów (w kolejności alfabetycznej): Daniel Bloom za muzykę do filmu "Zamach na papieża", Katarzyna Gawlik i Jerzy Rogiewicz - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", Tomasz Gąssowski - "Zapiski śmiertelnika", Mary Komasa i Antoni Komasa-Łazarkiewicz - "Franz Kafka", Piotr Szulc - "Trzy miłości", Hania Rani - "Wartość sentymentalna" oraz Wojciech Urbański - "Ministranci".
O tym, który z kompozytorów wyjechał z Ostrowa Wielkopolskiego z nagrodą Grand Prix Komeda, zadecydowało jury pod przewodnictwem Tomasza Lacha w składzie: Marcin Januszkiewicz, Jan Jakub Kolski, Henryk Kuźniak, Aga Zaryan oraz Marta Żmuda-Trzebiatowska.
Nagroda Grand Prix Komeda za najlepszą muzykę w polskim filmie fabularnym powędrowała do Wojciecha Urbańskiego, autora muzyki do filmu "Ministranci" w reżyserii Piotra Domalewskiego.
"Miałem kilka pomysłów na muzykę w tym filmie i na początku razem musieliśmy podjąć decyzję: czy w filmie, którego akcja dzieje się głównie wokół kościoła, muzycznie chcemy temu światu jakoś artystycznie zaprzeczać, czyli tworzyć muzykę wykonaną na instrumentach kompletnie do tego świata niepasujących. Postanowiliśmy jednak nie wyważać drzwi i ostatecznie zrealizowałem muzykę głównie na chór i fortepian, ale jako oś występuje chór dorosłych i chór dziecięcy" - powiedział Wojciech Urbański.
Nagrodę Publiczności otrzymał film Łukasza Grzegorzka "Trzy miłości" z muzyką Piotra Szulca.
"Tworzenie muzyki filmowej to dla mnie historia o wolności, bo ta muzyka nie jest zamknięta w jednoznacznej konwencji, i jest to kierunek, który bardzo mnie interesuje" - powiedział Piotr Szulc, uznany producent muzyczny, dj, współtwórca projektu muzycznego PRO8L3M, dla którego praca nad muzyką filmową była debiutem.
Jerzy Maksymiuk z nagrodą za dokonania życia
Od 2018 roku na festiwalu wręczana jest Nagroda Grand Prix Komeda za Całokształt Twórczości. Dotychczas jej laureatami byli: Józef Skrzek, Włodek Pawlik, Jerzy Satanowski, Henryk Kuźniak, Andrzej Korzyński, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Jan A.P. Kaczmarek, Zygmunt Konieczny.
W tym roku nagrodę otrzymał Jerzy Maksymiuk - dyrygent i kompozytor muzyki filmowej. Artysta współpracował z wieloma polskimi reżyserami m.in. z Ewą i Czesławem Petelskimi, Wojciechem Hasem, Krzysztofem Zanussim. Nagrodę kompozytorowi wręczył Henryk Kuźniak, laureat wyróżnienia w 2022 roku.
"Grand Prix Komeda jest pamięci twórcy niezwykle intuicyjnego, z niezwykłą wrażliwością i wyobraźnią, Krzysztofa Komedy. Dziękuję za to wyróżnienie i cieszę się z niego, bo film jest bardzo bliski memu sercu" - wyznał Jerzy Maksymiuk.
Grand Prix Komeda: goście, spotkania, koncerty
Podczas festiwalu w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się seanse filmowe, spotkania z twórcami kina, pokazy filmów z muzyką Komedy, wystawa oraz debata.
Z widzami spotkali się m.in. kompozytorzy muzyki filmowej - Daniel Bloom, Katarzyna Gawlik, Tomasz Gąssowski, Piotr Szulc, Wojciech Urbański; reżyserzy - Łukasz Grzegorzek, Maciej Żak; aktorzy filmowi i teatralni - Jan Englert, Beata Ścibakówna, Roma Gąsiorowska, Katarzyna Herman, Sandra Korzeniak, Karolina Rzepa, Adam Woronowicz.
Oczywiście na festiwalu Grand Prix Komeda nie mogło zabraknąć koncertów.
Pierwszego dnia festiwalu, 8 czerwca, odbył się koncert muzyki Royber Trio w składzie: Mikołaj Trzaska, Olo Walicki i Macio Moretti. Publiczność usłyszała muzykę filmową do głośnych produkcji Wojciecha Smarzowskiego i filmu Pawła Maślony "Kos".
Na finał natomiast (13 czerwca) wystąpiła Aga Zaryan. Wraz z artystką jazzową na scenie wystąpił zespół w składzie: Michał Tokaj - fortepian, Sławek Kurkiewicz - bas, Łukasz Żyta - perkusja, Robert Majewski - trąbka, flugelhorn.
Organizatorami festiwalu Grand Prix Komeda są Ostrowskie Centrum Kultury oraz miasto Ostrów Wielkopolski. Grand Prix Komeda. Festiwal Filmowy im. Krzysztofa Komedy odbył się w dniach od 8-13 czerwca 2026 roku w Ostrowie Wielkopolskim.