Grand Prix Komeda w szczególny sposób honoruje autorów muzyki filmowej

Grand Prix Komeda. Festiwal Filmowy im. Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim to jedyne miejsce, w którym w szczególny sposób honoruje się autorów muzyki filmowej i przyznaje się tylko jedną nagrodę - za najlepszą muzykę w polskim filmie fabularnym. Werdykt został ogłoszony 13 czerwca podczas uroczystej gali, kończącej 15. edycję festiwalu.

"Na festiwalu odbyła się debata filmowców, której temat w tym roku brzmiał "Jakie znaczenie ma nagroda Grand Prix Komeda". Twórcy związani z muzyką filmową, którzy byli obecni na debacie, stwierdzili, że jest to najważniejsze wyróżnienie w Polsce, ponieważ nasz festiwal jest dedykowany wyłącznie im. Nie ma drugiej takiej imprezy, na której nagrody byłyby tylko za muzykę filmową" - mówi Łukasz Maciejewski, dyrektor artystyczny Grand Prix Komeda.

Grand Prix Komeda 2026: Wojciech Urbański z nagrodą za muzykę do filmu "Ministranci"

W tym roku o nagrodę rywalizowali kompozytorzy muzyki do siedmiu filmów (w kolejności alfabetycznej): Daniel Bloom za muzykę do filmu "Zamach na papieża", Katarzyna Gawlik i Jerzy Rogiewicz - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", Tomasz Gąssowski - "Zapiski śmiertelnika", Mary Komasa i Antoni Komasa-Łazarkiewicz - "Franz Kafka", Piotr Szulc - "Trzy miłości", Hania Rani - "Wartość sentymentalna" oraz Wojciech Urbański - "Ministranci".

O tym, który z kompozytorów wyjechał z Ostrowa Wielkopolskiego z nagrodą Grand Prix Komeda, zadecydowało jury pod przewodnictwem Tomasza Lacha w składzie: Marcin Januszkiewicz, Jan Jakub Kolski, Henryk Kuźniak, Aga Zaryan oraz Marta Żmuda-Trzebiatowska.

Nagroda Grand Prix Komeda za najlepszą muzykę w polskim filmie fabularnym powędrowała do Wojciecha Urbańskiego, autora muzyki do filmu "Ministranci" w reżyserii Piotra Domalewskiego.

"Miałem kilka pomysłów na muzykę w tym filmie i na początku razem musieliśmy podjąć decyzję: czy w filmie, którego akcja dzieje się głównie wokół kościoła, muzycznie chcemy temu światu jakoś artystycznie zaprzeczać, czyli tworzyć muzykę wykonaną na instrumentach kompletnie do tego świata niepasujących. Postanowiliśmy jednak nie wyważać drzwi i ostatecznie zrealizowałem muzykę głównie na chór i fortepian, ale jako oś występuje chór dorosłych i chór dziecięcy" - powiedział Wojciech Urbański.

Nagrodę Publiczności otrzymał film Łukasza Grzegorzka "Trzy miłości" z muzyką Piotra Szulca.

"Tworzenie muzyki filmowej to dla mnie historia o wolności, bo ta muzyka nie jest zamknięta w jednoznacznej konwencji, i jest to kierunek, który bardzo mnie interesuje" - powiedział Piotr Szulc, uznany producent muzyczny, dj, współtwórca projektu muzycznego PRO8L3M, dla którego praca nad muzyką filmową była debiutem.

Jerzy Maksymiuk z nagrodą za dokonania życia

Od 2018 roku na festiwalu wręczana jest Nagroda Grand Prix Komeda za Całokształt Twórczości. Dotychczas jej laureatami byli: Józef Skrzek, Włodek Pawlik, Jerzy Satanowski, Henryk Kuźniak, Andrzej Korzyński, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Jan A.P. Kaczmarek, Zygmunt Konieczny.

W tym roku nagrodę otrzymał Jerzy Maksymiuk - dyrygent i kompozytor muzyki filmowej. Artysta współpracował z wieloma polskimi reżyserami m.in. z Ewą i Czesławem Petelskimi, Wojciechem Hasem, Krzysztofem Zanussim. Nagrodę kompozytorowi wręczył Henryk Kuźniak, laureat wyróżnienia w 2022 roku.

"Grand Prix Komeda jest pamięci twórcy niezwykle intuicyjnego, z niezwykłą wrażliwością i wyobraźnią, Krzysztofa Komedy. Dziękuję za to wyróżnienie i cieszę się z niego, bo film jest bardzo bliski memu sercu" - wyznał Jerzy Maksymiuk.

Jerzy Maksymiuk odbiera nagrodę podczas festiwalu Grand Prix Komeda, fot. Andrzej Staszok staszok amdrzej materiały prasowe

Grand Prix Komeda: goście, spotkania, koncerty

Podczas festiwalu w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się seanse filmowe, spotkania z twórcami kina, pokazy filmów z muzyką Komedy, wystawa oraz debata.

Z widzami spotkali się m.in. kompozytorzy muzyki filmowej - Daniel Bloom, Katarzyna Gawlik, Tomasz Gąssowski, Piotr Szulc, Wojciech Urbański; reżyserzy - Łukasz Grzegorzek, Maciej Żak; aktorzy filmowi i teatralni - Jan Englert, Beata Ścibakówna, Roma Gąsiorowska, Katarzyna Herman, Sandra Korzeniak, Karolina Rzepa, Adam Woronowicz.

Oczywiście na festiwalu Grand Prix Komeda nie mogło zabraknąć koncertów.

Pierwszego dnia festiwalu, 8 czerwca, odbył się koncert muzyki Royber Trio w składzie: Mikołaj Trzaska, Olo Walicki i Macio Moretti. Publiczność usłyszała muzykę filmową do głośnych produkcji Wojciecha Smarzowskiego i filmu Pawła Maślony "Kos".

Na finał natomiast (13 czerwca) wystąpiła Aga Zaryan. Wraz z artystką jazzową na scenie wystąpił zespół w składzie: Michał Tokaj - fortepian, Sławek Kurkiewicz - bas, Łukasz Żyta - perkusja, Robert Majewski - trąbka, flugelhorn.

Mikołaj Trzaska podczas festiwalu Grand Prix Komeda, fot. Andrzej Staszok materiały prasowe

Organizatorami festiwalu Grand Prix Komeda są Ostrowskie Centrum Kultury oraz miasto Ostrów Wielkopolski. Grand Prix Komeda. Festiwal Filmowy im. Krzysztofa Komedy odbył się w dniach od 8-13 czerwca 2026 roku w Ostrowie Wielkopolskim.