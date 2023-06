Grand Prix Komeda: Jerzy Satanowski z Nagrodę za Całokształt Twórczości

Jerzy Satanowski gościem specjalnym Grand Prix Komeda

Od kilku lat podczas Grand Prix Komeda przyznawana jest wybitnemu kompozytorowi muzyki filmowej Nagroda za Całokształt Twórczości. Dotychczas odebrali ją: Zygmunt Konieczny, Jan A.P. Kaczmarek, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Andrzej Korzyński oraz Henryk Kuźniak.

W tym roku, podczas 12. edycji, Nagrodę Grand Prix Komeda za Całokształt Twórczości odbierze Jerzy Satanowski. Wybitny kompozytor, dyrygent, reżyser. Jako kompozytor teatralny współpracował z największymi twórcami polskiego teatru, spod jego ręki wyszła muzyka do ponad 60 filmów, skomponował kilkaset piosenek, współpracował z najwybitniejszymi autorami tekstów. Przez wiele lat współpracował z Teatrem Nowym w Poznaniu, a od 35 - z Teatrem Atelier w Sopocie, wyreżyserował kilkanaście autorskich spektakli muzycznych.



"Seriale 'Ekstradycja' i 'Boża podszewka', filmy jak choćby 'Dzień świra' Marka Koterskiego, 'Magnat' Filipa Bajona, 'Wrzeciono czasu' Andrzeja Kondratiuka oraz szlagiery do tekstów Agnieszki Osieckiej, które znamy na pamięć. To Jerzy Satanowski, kompozytor o bardzo rozpoznawalnym stylu - po pierwszych sekundach przecież wiemy, że to Satanowski, nikt inny, dlatego niezwykle się cieszę, że będzie z nami. Wraz z jego obecnością na festiwalu zorganizujemy spotkania, będzie pokaz plenerowy, czy koncert" - mówi Łukasz Maciejewski, dyrektor artystyczny Grand Prix Komeda.



Jerzy Satanowski odbierze nagrodę podczas uroczystej gali, zamykającej festiwal. Wcześniej spotka się także z publicznością po projekcji filmów, do których napisał muzykę: "Piąta pora roku" w reż. Jerzego Domaradzkiego, "Ajlawju" w reż. Marka Koterskiego, "Dzień świra" w reż. Marka Koterskiego. W pierwszym ze spotkań uczestniczyć będzie także Marian Dziędziel (12 czerwca), w drugim - Katarzyna Figura (15 czerwca), trzecie natomiast zaplanowane jest w plenerze - w Amfiteatrze Miejskim (16 czerwca).

12.Grand Prix Komeda. Festiwal Filmowy im. Krzysztofa Komedy odbędzie się w dniach od 12 do 17 czerwca w Ostrowie Wielkopolskim. Jego organizatorami są: Miasto Ostrów Wielkopolski i Ostrowskie Centrum Kultury.

Wydarzenia podczas Grand Prix Komeda będą mieć miejsce w salach Ostrowskiego Centrum Kultury, Forum Synagoga oraz w plenerze - w Amfiteatrze Miejskim.

Zdjęcie Jerzy Satanowski, fot. Wiesław Czerniawski / materiały prasowe