Grają ostro i na własnych zasadach. Nie są jedynie pięknym dodatkiem

W "Zawodowcach" kobiece bohaterki nie są jedynie dodatkiem do męskiej akcji, ale pełnoprawnymi graczami, którzy mają własne cele, kompetencje i wpływ na rozwój wydarzeń. Postacie grane przez Rosamund Pike i Eiza González łączą inteligencję, bezwzględność i charyzmę, tworząc duet, który równie dobrze odnajduje się w świecie intryg, co w bezpośredniej konfrontacji. To bohaterki działające na własnych zasadach - świadome swojej siły i miejsca w grze.

Rosamund Pike - od Finchera do Ritchiego

Rosamund Pike od lat skupia na sobie uwagę. Była dziewczyną Bonda w "Śmierć nadejdzie jutro", Marią Skłodowską-Curie w "Skłodowskiej", antagonistką Veroniką Vanderberg w "Iluzji 3", Jane Bennet w "Dumie i uprzedzeniu", Elspeth Catton w "Saltburn" czy Moiraine Damodred w serialu "Koło czasu".

Drzwi do absolutnego aktorskiego topu otworzyła jej kreacja Amy Dunne w thrillerze Davida Finchera "Zaginiona dziewczyna" z 2014 roku. Pike była chwalona za stworzenie złożonej i intensywnej kreacji, a film okazał się box office'owym hitem: zarobił ponad 356 milionów dolarów na całym świecie. Poza kasowym sukcesem samej aktorce przyniósł też liczne nominacje: w tym do Oscara, nagrody BAFTA oraz Złotego Globu. Z Ritchiem spotkała się po raz pierwszy.

Eiza Gonzalez - wielki ekran i mikrofon

Eiza González zdobyła popularność dzięki głównej roli w telenoweli "Lola: Érase una vez", emitowanej nie tylko w Meksyku, ale i w całej Ameryce Łacińskiej oraz w USA. Swoje umiejętności aktorskie rozwijała m.in. w Lee Strasberg Theatre and Film Institute w Nowym Jorku, a równolegle budowała karierę muzyczną, wydając albumy, które trafiły na listy bestsellerów. Kolejne role telewizyjne ugruntowały jej pozycję jednej z najpopularniejszych młodych gwiazd regionu, a przełomem w karierze międzynarodowej okazał się udział w serialu "Od zmierzchu do świtu", w którym po raz pierwszy zagrała w języku angielskim.

Na dużym ekranie zadebiutowała w filmie "Almost Thirty", a globalną rozpoznawalność przyniosły jej role w hollywoodzkich produkcjach, m.in. w "Baby Driver". Z Ritchiem spotkali się już na planie "Ministerstwa Niebezpiecznych Drani" i "Fontannie Młodości". Dziś należy do grona najbardziej rozchwytywanych latynoskich aktorek w Hollywood, konsekwentnie rozwijając międzynarodową karierę.

"Zawodowcy": Fabuła

Eve, działająca w szarej strefie specjalistka od załatwiania ekstremalnie trudnych spraw dla wyjątkowo bogatych klientów, otrzymuje zlecenie od grupy nowojorskich inwestorów. Ma odzyskać dług od mieszkającego na prywatnej wyspie i dysponującego własną armią miliardera o szemranej reputacji.

Gdy zawodzą cywilizowane metody negocjacji i staje się jasne, że dłużnik nie ma najmniejszego zamiaru regulować należności, do gry wchodzi ekipa do zadań specjalnych. To grupa byłych żołnierzy, z którymi Eve pracuje do lat. Wspólnie opracowują i wcielają w życie misterny plan wtargnięcia na wyspę, "załatwienia sprawy" i ucieczki. Brzmi prosto, ale ludzie miliardera są przygotowani na taką ewentualność, a okazywanie litości nie należy do zakresu ich obowiązków.

"Zawodowcy" tylko w kinach od 29 maja.