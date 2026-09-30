"Gra o tron" oficjalnie trafi do kin! Znamy już datę premiery pierwszego filmu

Patrycja Otfinowska

Oprac.: Patrycja Otfinowska

Westeros po raz pierwszy podbije wielki ekran! Fani uniwersum George'a R.R. Martina mogą zacząć odliczać dni, bo Warner Bros. właśnie ujawniło oficjalną datę premiery filmu o Aegonie I Targaryenie.

Kadr z serialu „Gra o tron”. Kobieta w ciemnym stroju i z jasnymi włosami stoi na tle ruin i grot włóczni.
Kadr z serialu "Gra o ton"HBO Maxmateriały prasowe

"Gra o tron" niezmiennie pozostaje absolutnym fenomenem popkultury. Na podstawie kultowej prozy George'a R.R. Martina powstają kolejne produkcje, które przyciągają przed ekrany miliony widzów na całym świecie. Świat wykreowany przez pisarza jest brutalny, mroczny i niezwykle wciągający, a uniwersum wciąż się rozrasta.

Do tej pory w ramach tego świata otrzymaliśmy takie serialowe hity jak "Ród smoka" czy "Rycerz siedmiu królestw". Już od dłuższego czasu spekulowano jednak o czymś znacznie większym - spektakularnej produkcji kinowej. Teraz te doniesienia stały się faktem, a studio oficjalnie podało wyczekiwaną datę premiery!

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"Podbój Aegona": Epicka opowieść o narodzinach imperium

Pierwsze konkretne informacje na temat nowej kinowej odsłony Westeros otrzymaliśmy podczas tegorocznego Comic-Conu. Na ten moment roboczy tytuł projektu brzmi "Game of Thrones: Aegon's Conquest" (w polskim tłumaczeniu: "Podbój Aegona"). Fabuła przybliży widzom dramatyczną i widowiskową historię Aegona I Targaryena, którego losy czytelnicy poznali dzięki powieści "Ogień i krew".

Kim jest główny bohater? Aegon I to legendarny władca, który ogniem i mieczem zjednoczył skłócone krainy Westeros, władając nimi u boku swoich sióstr - Visenyi oraz Rhaenys. To właśnie jego dziełem jest ikoniczny Żelazny Tron, wykuty z przetopionych mieczy pokonanych wrogów.

Za scenariusz tego gigantycznego projektu odpowiada Beau Willimon, który udowodnił swój niezwykły kunszt, tworząc znakomity serial "House of Cards" oraz pracując przy filmie "Idy marcowe". Z kolei fotel reżyserski objął Owen Harris, twórca powiązany m.in. z "Rycerzem siedmiu królestw".

Kto zagra Aegona Zdobywcę?

Aegon Zdobywca do tej pory nie pojawił się osobiście w żadnej telewizyjnej produkcji z uniwersum "Gry o tron". Twórcy na razie nie ogłosili obsady, ale w sieci powstają już pirwsze teorie, kto mógłby wysąpić w tej roli: Alexander Skarsgård, Charlie Hunnam, Callum Turner, Harry Goodwins, Paul Mescal.

Firma Warner Bros. oficjalnie ogłosiła datę premiery. Widowisko "Game of Thrones: Aegon's Conquest" zadebiutuje na wielkich ekranach 6 czerwca 2029 roku.

"Exotic" [trailer]materiały dystrybutora
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