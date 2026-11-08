"'Przepis na święta' wywoła uśmiech na ustach, wprawi w świąteczny nastrój, a momentami nawet pośród wszechobecnych głupotek pozwoli zapomnieć o problemach świata zewnętrznego. Problem w tym, że to, co widzimy na ekranie, widzieliśmy już w setkach, jeśli nie tysiącach produkcji, które wmawiały nam, jak łatwo jest odnaleźć w święta szczęście na każdej płaszczyźnie życia. [...] Słodkie hasła promocyjne w tym przypadku przynoszą odwrotny skutek. Mimo wielkiego apetytu, wychodzimy z kina z burczącym brzuchem" - napisała w recenzji dla Interii Mary Kosiarz.

Jak zaznaczyła krytyczka filmowa, kino świąteczne opiera się na kliszach. W ograniczonej liczbie mogą one ocieplić chłodny zimowy dzień. W większych kończą się niestrawnością. Lepiej przygotować ziółka, bo poniższymi zabiegami fabularnymi będziemy w najbliższych miesiącach zasypywani.

Grafika promująca film "To właśnie miłość" Universal/Courtesy Everett Collection East News

Zbiorowy bohater Bożego Narodzenia

"To właśnie miłość" Richarda Curtisa z 2003 roku okazało się rewolucją dla komedii świątecznych. Film opowiadał o grupie Londyńczyków, która przeżywa sercowe wzloty i upadki w ostatnich tygodniach roku. Strzała amora dosięgnęła i zdradzonego pisarza, który wyjechał leczyć zawód miłosny do Francji, i chłopca startującego w szkolnym konkursie muzycznym, i premiera Wielkiej Brytanii. Produkcja odniosła ogromny sukces. I wtedy się zaczęło.

Od tego czasu co roku pojawia się przynajmniej jedna komedia, która opowiada o grupie bohaterów szukających miłości między zakupami prezentów i ubieraniem choinki. Niestety, często jest to zbieranina samolubnych i nieprzyjemnych osobników, których nie chcielibyśmy nigdy spotkać na swojej drodze. Z drugiej strony kto powiedział, że okropni ludzie nie obchodzą świąt?

Uzdrawiająca moc świąt

Stały motyw w komediach świątecznych to magiczna moc ostatnich dni grudnia, które naprawiają zniszczone relacje rodzinne. Małżeństwo kłóci się siedem dni w tygodniu? Zdrady? Kłamstwa? Nieważne, idą Święta, trzeba się pogodzić, pocałować na zgodę i wierzyć, że za rok będzie lepiej. Piotr Adamczyk i Agnieszka Dygant udowadniają w każdej kolejnej części "Listów do M.", że nie jest to najlepszy plan.

Billy Bob Thornton i Brett Kelly w filmie "Zły Mikołaj 2" Jan Thijs East News

Mikołaj, który nie jest święty

W 2003 roku swą premierę miał "Zły Mikołaj" Terry'ego Zwigoffa. Billy Bob Thornton wcielił się w Williego T. Soke'a, złodzieja z długą listą nałogów, którego największym marzeniem jest umrzeć i nie oglądać więcej w lustrze swego znienawidzonego odbicia. Mężczyzna zatrudnia się jako Święty Mikołaj w centrach handlowych, które następnie rabuje. Jego życie zmienia się, gdy spotyka naiwnego i samotnego chłopca. Początkowo chce go okraść. Potem jednak zmienia się nieco pod jego wpływem.

W 2011 roku doczekaliśmy się naszego Złego Mikołaja za sprawą Tomasza Karolaka. W kolejnych częściach "Listów do M." grany przez niego Mel raz za razem odkrywał magię tych świąt. A potem film się kończył, a jego bohater wracał do starych nawyków. Willie wrócił tylko raz. Mel aż cztery razy. Żaden z nich niczego się nie nauczył.

Wigilia przygotowywana w ostatniej chwili

W kinie świątecznym często coś zaczyna się psuć podczas przygotowań. Światełka nie chcą się zapalić, barszczyk nie smakuje, choinka staje w ogniu. Niemniej Boże Narodzenie to czas dla rodziny. Chociaż początkowo wszyscy się kłócą i zwalają winę na drugą osobę, w ostatniej chwili wspólnymi siłami udaje im się nie tylko zorganizować wigilię, ale też kupić worek prezentów (mimo zamkniętych sklepów) i udekorować dom oraz ogród. Wszystko w zaledwie godzinę lub dwie. Kolejny świąteczny cud.