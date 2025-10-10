Gotowi na prequel i sequel "Ocean’s Eleven"? George Clooney potwierdza

"Ocean’s Eleven: Ryzykowna gra" Stevena Soderbergha z 2001 roku był remakiem filmu pod tym samym tytułem z Frankiem Sinatrą z 1960 roku. Opowiadał o grupie złodziei pod wodzą charyzmatycznego Danny’ego Oceana (George Clooney), która jednej nocy chce obrobić trzy kasyna w Las Vegas. W produkcji wystąpili także Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Andy Garcia, Don Cheadle, Casey Affleck i Elliott Gould.

Film okazał się ogromnym sukcesem. Przy budżecie 85 milionów dolarów zarobił na całym świecie ponad 450 milionów. Doczekał się dwóch sequeli z 2004 i 2007 roku oraz spin-offa "Ocean’s 8" z 2018 roku, który skupiał się na granej przez Sandrę Bullock Debbie Ocean, siostrze Danny’ego.

"Ocean's Eleven: Ryzykowna gra". Danny Ocean powróci?

Clooney zapowiedział niedawno w rozmowie z "E! News", że budżet "Ocean’s 14", czwartej części głównej serii, został zaakceptowany przez wytwórnię Warner Bros. Zdjęcia mają rozpocząć się "za 9 lub 10 miesięcy". Za kamerą stanie David Leitch, twórca "Bullet Train" i "Kaskadera".

Prequel "Ocean's Eleven: Ryzykownej gry". Co o nim wiemy?

Akcja niezatytułowanego jeszcze prequela w reżyserii Chunga będzie miała miejsce w Europie w latach 60. XX wieku. Nominowany do Oscara twórca "Minari" zastąpi za kamerą Jaya Roacha. Scenariusz pisze Carrie Solomon. Poza Robbie i Cooperem nie potwierdzono innych aktorów, którzy wzięliby udział w projekcie.