Serwis Interia Film jako preferowane źródło w Google. Co to oznacza?

Wyszukiwarka Google od lat pomaga szybko znaleźć najnowsze informacje. Gdy wpisujemy aktualny temat, często widzimy sekcję "Najważniejsze artykuły". To właśnie tam pojawiają się materiały z różnych serwisów informacyjnych.

Teraz czytelnik może mieć na to większy wpływ. Funkcja "Preferowane źródła" pozwala wskazać strony, które chce się widzieć częściej. Jeśli regularnie czytasz serwis Interia Film, możesz dodać go do swoich ulubionych źródeł w Google.

Po takim wyborze artykuły z naszego serwisu mogą pojawiać się częściej przy aktualnych tematach filmowych. Dotyczy to między innymi premier, zapowiedzi, recenzji, festiwali, rozmów z aktorami, hitów telewizyjnych i produkcji dostępnych online.

Google pozwala wybrać serwisy, którym ufasz

Nowa funkcja nie oznacza, że w wynikach wyszukiwania zobaczysz tylko jedną stronę. Google nadal pokazuje różne źródła, aby użytkownik miał dostęp do szerokiego wyboru informacji.

Zmiana polega na czymś innym. Gdy dodasz serwis Interia Film do preferowanych źródeł, wyszukiwarka dostanie jasny sygnał: "ten serwis chcę widzieć częściej". Dzięki temu nasze materiały mogą być łatwiejsze do znalezienia, gdy będą pasować do szukanego tematu.

To wygodne rozwiązanie dla osób, które mają swoje sprawdzone miejsca w sieci. Jeśli lubisz wracać do konkretnego serwisu, nie musisz za każdym razem szukać go ręcznie.

Jak dodać serwis Interia Film do ulubionych źródeł?

Najprostszy sposób znajdziesz bezpośrednio przy naszych artykułach. Na stronie pojawi się specjalny przycisk, który przeniesie cię od razu do odpowiedniego miejsca w Google.

Po kliknięciu przycisku Google otworzy panel, w którym będzie można dodać serwis Interia Film jako preferowane źródło. Nie trzeba będzie samodzielnie wpisywać nazwy ani szukać naszej domeny. Wystarczy potwierdzić wybór.

Cały proces zajmuje chwilę i można go wykonać zarówno na komputerze, jak i na telefonie. Po zapisaniu ustawienia Google będzie wiedzieć, że chcesz częściej widzieć materiały z serwisu Interia Film w wynikach wyszukiwania.

Serwis można też dodać ręcznie w Google

Jest również drugi sposób. Wystarczy wejść do Google i wyszukać dowolny aktualny temat filmowy, na przykład nazwisko aktora, tytuł filmu, premierę kinową albo nowość na platformie streamingowej.

Jeśli przy wynikach pojawi się sekcja "Najważniejsze artykuły", obok niej można zobaczyć ikonę gwiazdki. Po jej kliknięciu Google pozwoli wybrać serwisy, które mają trafić na listę preferowanych źródeł.

W tym miejscu należy wyszukać serwis Interia Film albo wpisać jego domenę, a następnie zapisać wybór. Od tego momentu Google może częściej pokazywać nasze artykuły przy aktualnych tematach związanych z kinem, telewizją i streamingiem.

Dlaczego warto wybrać serwis Interia Film?

Serwis Interia Film to miejsce dla osób, które chcą śledzić świat kina w przystępny i uporządkowany sposób. Piszemy o premierach, znanych aktorach, nowych produkcjach, klasyce filmu, festiwalach i tytułach, które przyciągają widzów przed ekrany.

Dodanie serwisu do preferowanych źródeł pomaga szybciej dotrzeć do treści, które już znasz i lubisz. Gdy w Google szukasz informacji o filmie, obsadzie, dacie premiery albo nowościach w streamingu, nasze materiały mogą pojawić się w bardziej widocznym miejscu.

To szczególnie przydatne wtedy, gdy temat jest świeży i pojawia się wiele publikacji naraz. Dzięki preferowanym źródłom łatwiej odnaleźć serwis, do którego masz zaufanie.

Przycisk przy artykule ułatwi cały proces

Nie trzeba znać żadnych ustawień ani szukać ukrytych opcji. Przy artykułach w serwisie Interia Film pojawi się przycisk, który od razu pokieruje cię do strony Google. Tam będzie można dodać nasz serwis do preferowanych źródeł.

Po potwierdzeniu wyboru możesz wrócić do normalnego korzystania z wyszukiwarki. Gdy następnym razem wpiszesz w Google aktualny temat filmowy, serwis Interia Film może pojawić się częściej wśród najważniejszych artykułów.



