Dziś wieczorem widzowie będą mogli zobaczyć jeden z najgłośniejszych thrillerów szpiegowskich ostatnich lat. "Czerwona jaskółka" to pełna napięcia, intryg i niebezpiecznych rozgrywek produkcja, w której Jennifer Lawrence stworzyła jedną z najbardziej wyrazistych ról w swojej karierze.

"Czerwona jaskółka" nie daje chwili na wytchnienie

Film w reżyserii Francisa Lawrence'a opowiada historię Dominiki Jegorowej, utalentowanej rosyjskiej baleriny, której obiecującą karierę przekreśla poważna kontuzja. Pozbawiona perspektyw i zmuszona do walki o przyszłość swoją oraz swojej rodziny, trafia do tajnego programu rosyjskich służb specjalnych. Tam przechodzi szkolenie, które ma uczynić z niej tytułową "czerwoną jaskółkę" - agentkę wyszkoloną w manipulacji i psychologicznej grze.

Wkrótce Dominika zostaje uwikłana w skomplikowaną sieć intryg, gdzie granica między lojalnością, zdradą i przetrwaniem staje się coraz bardziej niejasna. Każda decyzja może kosztować ją życie, a stawką są nie tylko tajemnice państwowe, ale także jej własna wolność.

W główną rolę wcieliła się Jennifer Lawrence, a na ekranie partnerują jej m.in. Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Jeremy Irons oraz Mary-Louise Parker. "Czerwona jaskółka" zwróciła uwagę widzów mrocznym klimatem, odważnymi scenami i niejednoznaczną bohaterką, czyniąc z filmu jedną z najbardziej dyskutowanych produkcji szpiegowskich ostatnich lat.

"Czerwona jaskółka" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Czerwona jaskółka" zostanie dzisiaj, 1 czerwca, wyemitowany w Polsacie o godz. 20.35.