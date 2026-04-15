Głośny romans Prime Video powraca. Ujawniono, kiedy premiera

Prime Video zaprezentowało oficjalną zapowiedź oraz nową serię zdjęć do filmu "Twoja wina: Londyn", wyczekiwanej drugiej części anglojęzycznej, brytyjskiej adaptacji międzynarodowego bestsellera Mercedes Ron - Trylogii Winnych.

Film, w którym w ulubione postacie Nicka i Noah wcielają się Asha Banks ("Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki") oraz Matthew Broome ("Łowczynie"), zadebiutuje wyłącznie na Prime Video w czerwcu.

"Twoja wina: Londyn" co wiemy o filmie?

Po wybuchowych wydarzeniach z "Moja wina: Londyn", Noah i Nick wracają - silniejsi, bliżsi sobie i bardziej zakochani niż kiedykolwiek wcześniej. Jednak gdy życie zaczyna ciągnąć ich w różnych kierunkach, ich związek staje przed największym jak dotąd wyzwaniem. Noah wyjeżdża do Oksfordu, aby kontynuować naukę, a Nick coraz bardziej pochłonięty jest rosnącymi obowiązkami zawodowymi. Gdy w ich życiu pojawiają się nowe osoby, budząc nieoczekiwane emocje i narastającą zazdrość, na jaw wychodzą pierwsze pęknięcia. Zaufanie zostaje wystawione na próbę, namiętności wybuchają, a więź, którą uważali za niezniszczalną, zaczyna się rozluźniać. Stojąc na rozdrożu, Noah i Nick muszą zdecydować: walczyć o miłość, która ich połączyła… czy zaryzykować jej utratę na zawsze.

W obsadzie najnowszej części zobaczymy także Louisę Binder jako Sophię - piękną i ambitną młodą kobietę, która zaczyna pracę w Leister Enterprises i kieruje swoją uwagę na Nicka; Joela Nankervisa jako Michaela - pewnego siebie i cierpliwego studenta z Oksfordu, który szybko zaprzyjaźnia się z Noah, skrywając przy tym głębsze uczucia; Scarlett Rayner jako Briar - pozornie życzliwą, lecz manipulującą mistrzynię strategii, która zaprzyjaźnia się z Noah na Oksfordzie, mając ukryte motywy; oraz Orlando Normana jako Cruza - prawą rękę Ronniego w świecie nielegalnych wyścigów.

"Twoja wina: London" stanowi kontynuację współpracy pomiędzy Prime Video a Mercedes Ron, która po sukcesie Trylogii Winnych znana jest pod nazwą The House of Ron.