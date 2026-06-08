"Obsesja" pobiła kolejny rekord. Horror Curry'ego Barkera to fenomen

"Obsesja" w reżyserii Curry'ego Barkera przekroczyła już kwotę 200 milionów dolarów, stając się największym sukcesem kinowym w historii wytwórni Focus Features.

W czwartym tygodniu wyświetlania produkcja odnotowała spadek o zaledwie siedem procent. Ustanowiła tym samym najlepszy wynik w historii filmów grozy podczas czwartego weekendu w kinach (25,6 mln dolarów). Poprzednim rekordzistą był horror "Blair Witch Project" (1999), który w czwartym tygodniu odnotował spadek o 9 procent i zarobił 24,2 miliona dolarów.

Kiedy Focus Features nabył prawa do "Obsesji" na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto za około 15 milionów dolarów, nikt nie mógł przewidzieć, że stanie się on najbardziej dochodowym tytułem w historii tej wytwórni. Tym bardziej że Barker, dotychczas znany przede wszystkim w gronie użytkowników platformy You Tube, nakręcił produkcję za zaledwie 750 000 dolarów z obsadą złożoną z nieznanych aktorów. "Obsesja" wyniosła go do grona czołowych twórców filmowych i uczyniła jednym z najbardziej rozchwytywanych reżyserów w Hollywood.

"Obsesja": o czym opowiada film?

Fabuła śledzi losy Beara (Michael Johnson), który jest platonicznie zakochany w swojej przyjaciółce Nikki (Inde Navarrette). Nie potrafi wyrazić przed nią swych uczuć. Swoje marzenie o bezgranicznej miłości wypowiada do zabawki, która rzekomo spełnia życzenia. Ku swemu zaskoczeniu chłopak otrzymuje to, co prosił. Szybko jednak okazuje się, że miłość Nikki ma przerażającą cenę.

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