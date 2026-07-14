Głośny film z premierą w Energylandii. Tego w polskim kinie jeszcze nie było

Krystian Zając

Oprac.: Krystian Zając

10 września w Parku Rozrywki Energylandia odbędzie się niezwykła premiera najnowszej produkcji filmowej realizowanej przez Laniakea Pictures, spółki należącą do Grupy Ekipa Holding, pt. "100 dni: Misja Zeus". Będzie dostępna dla wszystkich gości posiadających bilet wstępu do parku.

Trzech mężczyzn przy stole z logiem Energylandii, mikrofonami i laptopem, w tle park rozrywki i rollercoaster.
Premiera "100 dni: Misji Zeus" odbędzie się w Energylandii. Za reżyserię filmu odpowiada Mikołaj Piszczanmateriały prasowe

Niezwykła premiera w Energylandii

"10 września Energylandia stanie się miejscem naprawdę wyjątkowego wydarzenia. Każdy, kto tego dnia będzie miał bilet do parku rozrywki, będzie mógł razem z nami przeżyć tę niezwykłą premierę. Szykujemy ogromne widowisko dla 12 tysięcy osób - z udziałem wyjątkowych gości VIP, czerwonym dywanem i mnóstwem atrakcji. To będzie dzień pełen emocji, energii i niezapomnianych wrażeń" - mówi Łukasz Wojtyca, Prezes Zarządu Ekipa Holding

Druga część kinowego hitu "100 dni do matury" trafi do kin 11 września. Za reżyserię odpowiada Mikołaj Piszczan.

Film "100 dni do matury" okazał się jednym z największych sukcesów frekwencyjnych polskiego kina ostatnich lat, przyciągając do kin ponad milion widzów. Był to jednocześnie debiutancki projekt filmowy Laniakea Pictures, który osiągnął wynik potwierdzający potencjał spółki do realizacji projektów o szerokim zasięgu i dużym znaczeniu dla młodej publiczności.

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Nowa produkcja powstaje we współpracy z Watchout Studio i posiada zabezpieczoną umowę dystrybucyjną z Next Film. Do grona koproducentów projektu dołączyło również Wydawnictwo Niezwykłe. Film uzyskał honorowy patronat Ministerstwa Klimatu i Środowiska, co dodatkowo wzmacnia jego potencjał w obszarze komunikacji społecznej, edukacji oraz budowania świadomości wśród młodego pokolenia.

"100 dni: Misja Zeus": O filmie

"100 dni: Misja Zeus" to historia o dorastaniu do wyzwań, presji, by nadążyć za światem i o potrzebie odnalezienia własnego miejsca wtedy, gdy wszystko wydaje się wymykać spod kontroli.

Tym razem będzie chodziło nie o maturę, ale o znacznie większą sprawę - misję, od której może zależeć przyszłość wielu ludzi. Kapsel i jego drużyna zostają wciągnięci w niebezpieczną grę, w której liczą się spryt, odwaga i współpraca.

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