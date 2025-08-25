"K-popowe łowczynie demonów": podbiły Netfliksa, a teraz kina

"Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony" - czytamy w opisie animacji "K-popowe łowczynie demonów", która od 20 czerwca podbija serca międzynarodowej publiczności. Film zapisał się już w historii platformy Netfliks; w ciągu 91 dni od premiery zebrał prawie 160 milionów wyświetleń.

Choć przygody łowczyń wciąż można oglądać w streamingu, w miniony weekend produkcja została wyświetlona w 1700 amerykańskich kinach. Co ciekawe, w zaledwie dwa dni pokazy przyniosły ogromne zyski - aż 18 milionów dolarów. W ten sposób animacja znalazła się n a szczycie box office'u.

"Zniknięcia": horror wciąż na podium

Drugie miejsce w zestawieniu amerykańskiego box office'u za miniony weekend zajmują "Zniknięcia", najnowszy film Zacha Creggera, twórcy "Barbarzyńców". Film opowiada o dziwnym wydarzeniu, które dotyka mieszkańców amerykańskiego miasteczka. Pewnej nocy znikają niemal wszystkie dzieci chodzące do jednej klasy. Zrozpaczeni rodzice chcą wiedzieć, co spotkało ich pociechy.

Budżet produkcji wynosił 38 milionów dolarów. Choć od światowej premiery minął zaledwie tydzień, horror Creggera zarobił już globalnie ponad 199,4 milionów dolarów.

"Zakręcony piątek 2": udany powrót po latach

Podium uzupełnia film "Zakręcony piątek 2", kontynuacja, na którą widzowie czekali od 22 lat.

"Zakręcony piątek" z 2003 roku był uwspółcześnioną wersją kultowej komedii Disneya z 1977 roku z udziałem Barbary Harris i Jodie Foster. W główne role wcieliły się Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan, a fabuła skupiała się na doktor Tess Coleman i jej córce Annie, które nie do końca były się w stanie dogadać. Pewnego dnia, za sprawą magicznego działania chińskich ciasteczek z wróżbą, matka i córka zamieniają się ciałami, co prowadzi do niekontrolowanych wydarzeń.



Akcja "Zakręconego piątku 2" toczy się wiele lat po wydarzeniach z pierwszej części. Anna ma teraz własną córkę oraz przyszłą pasierbicę. Zmagając się z licznymi wyzwaniami, związanymi z połączeniem dwóch rodzin, Tess i Anna odkrywają, że nawet nieprawdopodobna historia potrafi się powtórzyć. W miniony weekend film zarobił 9,2 mln dolarów. Zyski w amerykańskich kinach od momentu premiery wynoszą 70,5 mln dolarów.

