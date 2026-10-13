Głos, który podbił Polskę i Las Vegas. Zobacz niezwykły teledysk "Violetty Villas"

Zanim w kinach zadebiutuje wyczekiwana opowieść o polskiej ikonie, twórcy przygotowali dla widzów absolutną perełkę. W sieci pojawił się oficjalny teledysk promujący film "Violetta Villas", który łączy przeszłość z teraźniejszością w najbardziej emocjonalny sposób.

W nowej wersji kultowego utworu "Do Ciebie, mamo" spotykają się dwa niezwykłe talenty: archiwalny, unikalny głos Violetty Villas oraz Michał Szpak, który od najmłodszych lat fascynował się twórczością artystki. Za nowoczesną, pełną nostalgii aranżację odpowiada maestro Marcin Masecki, którego fortepian nadaje całości głęboko poruszający ton.

"Kobieta, która swoim głosem i osobowością otworzyła mi portal do wolności, jakiego już nigdy później nie chciałem zamknąć. Inspiracja absolutna" - mówi o artystce Michał Szpak.

"Utwór 'Do Ciebie, mamo' to piękna pieśń o tęsknocie do czasów, które minęły, a tkwią w naszej pamięci jako najpiękniejsze chwile, do których wracamy z rozrzewnieniem" - dodaje Krzysztof Gospodarek, syn Violetty Villas i koproducent filmu.

Niezwykły klip, zrealizowany w legendarnym Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, stanowi idealny wstęp do historii, którą już wkrótce zobaczymy na wielkim ekranie.

"Violetta Villas": Cena marzeń, sławy i samotności

Film "Violetta Villas" to wielowymiarowa opowieść o życiu kobiety, której fenomenalny, niespotykany głos i wyrazista osobowość utorowały drogę z prowincji na największe sceny Paryża i Las Vegas. Zanim jednak świat poznał ją jako diwę, była po prostu Czesławą Gospodarek - młodą kobietą z marzeniami, która na początku lat 60. wyruszyła z synem do Warszawy, by walczyć o lepszą przyszłość.

Za blaskiem fleszy, cekinami i oklaskami krył się jednak dramat: rosnące uzależnienie, dojmująca samotność, lęk oraz bezwzględna presja ze strony władz PRL. Wszystkiemu z bliska przyglądał się dorastający syn, dla którego matka-artystka stawała się kimś nieuchwytnym. To film o cenie, jaką płaci się za wielkość, o miłości, której zawsze brakowało, oraz o dziecku muszącym dorosnąć o wiele za wcześnie.

Produkcja triumfowała już na tegorocznym 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ogromne brawa zebrała Sandra Drzymalska, która wystęuje w tytułowej roli.

Obok niej na ekranie zobaczymy plejadę gwiazd, w tym m.in. Jowitę Budnik, Mateusza Banasiuka, Borysa Szyca, Cezarego Łukaszewicza, Dorotę Kuduk oraz Christo Szopowa. W rolę syna artystki w różnych etapach jego życia wcielili się debiutujący młodzi aktorzy: Kazik Radziejewski, Antoni Rembelski i Antoni Tyszkiewicz. Za reżyserię odpowiada Karolina Bielawska (autorka nagradzanego dokumentu "Mów mi Marianna"), która stworzyła scenariusz wspólnie z Małgorzatą Gospodarek.

"Violetta Villas": kiedy premiera?

Film "Violetta Villas" wejdzie do kin 27 listopada 2026 roku.