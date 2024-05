Głos ChataGPT przypomina głos Scarlett Johansson. Przypadek?

Głos Scarlett Johansson w ChacieGPT?

Rzeczywistość dogoniła filmową fikcję? Scarlett Johansson była głosem sztucznej inteligencji w znakomitym filmie "Ona" , który opowiadał o ludzkiej naturze i relacjach w dobie nowych technologii. Jak pisze PAP, stworzony przez firmę OpenAI, ChatGPT oferuje użytkownikom kilka głosów. "Jeden z tych głosów, znany jako Sky, przypomina do złudzenia głos Johansson. I choć firma przekonuje, że wcale tak nie jest, zdecydowała się na wstrzymanie tego właśnie głosu" - informuje PAP.

Sztuczna inteligencja w postaci ChataGPT przemawia do swoich użytkowników pięcioma różnymi głosami. To Breeze, Cove, Ember, Juniper i Sky. A przynajmniej tak było do tej pory, bo aktualnie z listy głosów usunięta została Sky.

"Głosy sztucznej inteligencji nie powinny naśladować charakterystycznych głosów celebrytów. Sky nie jest imitacją głosu Scarlett Johansson, ale należy do innej profesjonalnej aktorki. Aby chronić ich prywatności, nie możemy zdradzić nazwisk osób, które użyczają nam swoich głosów" - PAP cytuje oficjalny blog OpenAI.



"Słyszeliśmy pytania o to, jak wybieramy te głosy, w szczególności Sky. Zanim na nie odpowiemy, wstrzymujemy możliwość korzystania z tego głosu" - dodała firma w mediach społecznościowych.

"Ona": Scarlett Johansson głosem sztucznej inteligencji

Reżyserem filmu "Ona" jest Spike Jonze, a w obsadzie znaleźli się m.in. Joaquin Phoenix, Olivia Wilde i Scarlett Johansson, a właściwie jej głos.

Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości w Los Angeles. Główny bohater instaluje w komputerze specjalne oprogramowanie, pomagające użytkownikowi rozpoznawać potrzeby innych ludzi i na nie reagować. Elektroniczny system mówi głosem kobiety, która przedstawia się imieniem Samantha (to Scarlett Johansson). Między Theodorem i głosem Samanthy nawiązuje się "niemal ludzka" relacja.