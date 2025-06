Gladiator łączy siły z wiedźminem! Gwiazdorska obsada nowej wersji kultowego filmu

Russell Crowe w nowym "Nieśmiertelnym"

Russell Crowe wskakuje do uniwersum "Nieśmiertelnego" i przejmuje rolę Ramireza - mentora nieśmiertelnych wojowników, którą w oryginale z 1986 roku rozsławił Sean Connery. To duży ruch Amazona i MGM Studios, którzy razem z United Artists przygotowują nową kinową wersję kultowego filmu. Crowe dołącza tym samym do Henry'ego Cavilla, który wcieli się w głównego bohatera.

Za kamerą stanął Chad Stahelski, twórca sukcesu serii John Wick, a scenariusz napisał Michael Finch. Film ma trafić na duży ekran - nie będzie to więc tylko streamingowy reboot, a pełnoprawny kinowy powrót klasyki z lat 80. Akcja nowego widowiska ma się między innymi rozgrywać w Hongkongu.

Oryginał z Christopherem Lambertem i Connerym opowiadał o wiecznej walce nieśmiertelnych, rozgrywanej przez wieki - od Szkocji po współczesny Nowy Jork. Choć film nie był od razu hitem kasowym, z czasem zyskał status kultowego i doczekał się kilku kontynuacji, serialu telewizyjnego i oddania fanów, które trwa do dziś.

Za produkcję odpowiadają m.in. Scott Stuber i Nick Nesbitt z UA, Neal H. Moritz, studio 87Eleven Entertainment Stahelskiego oraz Josh Davis i Louise Rosner. UA zabezpieczyło prawa do oryginalnego filmu, a w planach jest również nowy serial - być może jeszcze więcej nieśmiertelnych na ekranie.

Henry Cavill od wielu miesięcy trenuje z kaskaderami, z którymi wspólnie opracowują różne pomysły na choreografię walk. Dla Crowe'a to kolejny duży projekt. Wkrótce zobaczymy go też w filmie "Norymberga" u boku Ramiego Maleka i Michaela Shannona.

