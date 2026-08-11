Wielomilionowa inwestycja trafiła na niespotykany do tej pory problem - grupę wiernych fanów Harry'go Pottera. Jak doszło do tego, że udało im się zatrzymać tak wielkie przedsięwzięcie?

"Harry Potter": ikoniczny bohater

Zgredek to postać, która od lat wzrusza czytelników i widzów cyklu o Harrym Potterze. W siódmej części serii, zatytułowanej "Harry Potter i Insygnia Śmierci", skrzat bohatersko ginie, aby uratować główne trio bohaterów. Jego pogrzeb był niezwykle poruszającym momentem, a miejsce filmowego pochówku stało się celem podróży fanów z całego świata.

Plaża Freshwater West w Walii to nie tylko miejsce "pochówku" skrzata, ale też ważny węzeł energetyczny. Fani Harry'ego Pottera mieli jednak istotny wpływ na najnowszy, wielomilionowy projekt.

Jak ujawnia "Independent", pierwotny przebieg kluczowego kabla energetycznego miał przecinać właśnie to kultowe miejsce. Simon Ludlam, kierownik projektu Greenlink, przyznał w podcaście "Energy Revolution", że początkowo zupełnie nie spodziewał się protestów:

"Pytam: 'Zgredek? Jaki Zgredek? Przecież to fikcyjna postać!'. Szybko jednak przekonałem się, że dla wielu ludzi to bardzo ważna sprawa".

Kilkaset telefonów od fanów w zupełności wystarczyło, aby inwestorzy zadeklarowali poważne zmiany w projekcie. Ostatecznie firma zatrudniła specjalistów, którzy zaprojektowali nową trasę omijającą "grób".

"Wiele osób było z tego powodu bardzo zadowolonych, projekt jest teraz realizowany, a Zgredek jest szczęśliwy" - podsumowano.

Inwestycja Greenlink o długości 190 km ruszyła w lutym 2025 roku, po trzech latach prac i nakładach sięgających 430 mln funtów (ponad 2 mld zł). Nie jest to zresztą pierwsza sytuacja, gdy "grób" Zgredka staje się przedmiotem sporów i negocjacji między światem realnym a uniwersum J.K. Rowling.

W 2022 roku organizacja National Trust, chroniąca przyrodę i dziedzictwo narodowe, oficjalnie zaakceptowała istnienie symbolicznego grobu, apelując jednocześnie do odwiedzających, by nie pozostawiali na plaży skarpetek. Freshwater West to obszar niezwykle wrażliwy ekologicznie. Skarpetki, które stały się symbolem wolności Zgredka, są hołdem dla momentu, w którym Harry Potter podarował mu upragnioną wolność.