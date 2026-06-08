Widowiskowa produkcja z 2015 roku kontynuuje legendarną serię zapoczątkowaną przez "Park Jurajski" i ponownie zabiera widzów na wyspę pełną dinozaurów. Dziś wieczorem Polacy zobaczą film w Polsacie.

"Jurassic World": nowy rozdział kultowej serii

Akcja filmu "Jurassic World" rozgrywa się 22 lata po wydarzeniach z pierwszej części. Na Isla Nublar działa nowoczesny park rozrywki Jurassic World, który każdego roku odwiedzają miliony turystów. Aby zwiększyć zainteresowanie odwiedzających, naukowcy tworzą genetycznie zmodyfikowanego drapieżnika - Indominusa Rexa. Eksperyment szybko wymyka się jednak spod kontroli, a wyspa zamienia się w pole walki o przetrwanie.

W rolach głównych występują Chris Pratt jako Owen Grady oraz Bryce Dallas Howard jako Claire Dearing. Za kamerą stanął Colin Trevorrow, a jednym z producentów był legendarny twórca serii Steven Spielberg.

Film zachwycił widzów efektami specjalnymi, dynamiczną akcją i widowiskowymi scenami z udziałem dinozaurów. Okazał się gigantycznym hitem. Zarobił około 1,67 miliarda dolarów na świecie, był jednocześnie jednym z najbardziej dochodowych filmów 2015 roku.

"Jurassic World" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Jurassic World" zostanie wyemitowany dziś, 8 czerwca, o godz. 20:35 na antenie Polsatu.