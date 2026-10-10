Netflix masowo zwalnia pracowników. Z czego wynikają zmiany?

Pracownicy Netflixa mają realne powody do obaw o swoje stanowiska. Jak donosi Variety, powołując się na portal Puck News, platforma w najbliższym czasie zwolni około 5 proc. pracowników.

Jak wynika z raportu Puk News, Netflix szykuje restrukturyzację, która obejmie setki osób, a pierwsza fala cięć najprawdopodobniej odbędzie się już w przyszłym tygodniu. Na ten moment nie wiadomo, który dział najbardziej ucierpi na nowej polityce streamingowego giganta.

Rzecznik Netflixa odmówił komentarza w tej sprawie.

Nowa polityka Netflixa. Największa redukcja od kilku lat

Pod koniec 2025 roku Netflix zatrudniał na pełen etat około 16 tysięcy osób, co oznacza, że planowana redukcja pozbawi pracy 800 osób. Około 68 proc. zatrudnionych, czyli blisko 11 tysięcy osób pracowało w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Po raz ostatni Netflix podjął decyzję o masowych zwolnieniach w 2022 roku. Ze względu na spadek liczby subskrybentów o 200 tysięcy w pierwszym kwartale, firma zlikwidowała około 450 etatów. Był to pierwszy tak dotkliwy spadek oglądalności od dekady.

Podczas wrześniowej konferencji Bloomberg Screentime w Los Angeles, prezes Netflixa Ted Sarandos zapewniał, że firma jest w doskonałej formie i nadal się rozwija. Choć, jak przyznał, jej wyniki zawsze mogą być lepsze.

"Ogólnie rzecz biorąc, nie rozwijamy się tak szybko, jak bym tego oczekiwał i pracujemy nad przyspieszeniem tempa" - powiedział biznesmen. Odniósł się tym samym do spowolnienia wzrostu zaangażowania użytkowników Netflixa, które w pierwszej połowie 2026 roku wzrosło jedynie o 2 proc. rok do roku. Zauważył również, że konieczne jest przeprowadzenie zmian w transmisjach na żywo, które pochłaniają aż 5 proc. budżetu programowego, a stanowią zaledwie 1 proc. czasu oglądania.