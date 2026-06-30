"Ghost in the Shell" kultowe anime z 1995 roku na ekranach polskich kin

"Ghost in the Shell" w reżyserii Mamoru Oshii - kultowe anime z 1995 roku, które na trwałe zmieniło oblicze kina science fiction i cyberpunku - trafi na ekrany polskich kin 24 lipca.

Choć "Ghost in the Shell" od ponad trzech dekad pozostaje jednym z najbardziej kultowych dzieł animowanych na świecie, nigdy wcześniej nie był szeroko dystrybuowany w Polsce. Widzowie będą mogli zobaczyć go na wielkim ekranie po raz pierwszy w odrestaurowanej wersji 4K. Film, powstały na podstawie głośnej mangi Masamune Shirowa, jest trzecim tytułem w katalogu Flashback, dystrybutora klasyki filmowej popkultury.

"Nie będziemy ukrywać, że bardzo zależało nam, żeby wprowadzić ten tytuł na polskie ekrany. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało się nam go pozyskać" - podkreśla właściciel Flashbacku, Patryk Tomiczek.

"Ghost in the Shell" w polskich kinach od 24 lipca 2026 / Reset i Flashback materiały dystrybutora

"Ghost in the Shell": kamień milowy cyberpunku

W futurystycznym świecie, gdzie granica między człowiekiem a maszyną niemal zanikła, major Motoko Kusanagi prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczego hakera znanego jako Władca Marionetek. To nie tylko cyberpunkowy thriller, ale także fascynująca opowieść o tożsamości, sztucznej inteligencji i granicach ludzkiej świadomości.

Wpływ "Ghost in the Shell" na współczesną kulturę popularną trudno przecenić. Film inspirował twórców "Matrixa" - jego wizja cyberprzestrzeni i estetyka wyraźnie zainspirowały kultowe dzieła Wachowskich. Wpływ anime Mamoru Oshii widoczny jest także w produkcjach takich jak "A.I. Sztuczna inteligencja" czy "Raport mniejszości".

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Od mangi do filozoficznego science-fiction

"Adaptując mangę Masamune Shirowa, Mamoru Oshii świadomie odszedł od jej humorystycznego tonu, koncentrując się na pytaniach o świadomość, tożsamość i granice człowieczeństwa - nadał historii znacznie bardziej kontemplacyjny i filozoficzny charakter niż jej mangowy pierwowzór" - pisze o filmie dystrybutor Flashback.

Reżyser wielokrotnie podkreślał, że interesowało go przede wszystkim stworzenie wiarygodnego świata przyszłości oraz opowiedzenie historii Motoko Kusanagi jako istoty zawieszonej między człowiekiem a maszyną. To właśnie ta filozoficzna perspektywa sprawiła, że "Ghost in the Shell" stał się czymś więcej niż filmem science-fiction.

Po ponad 30 latach od światowej premiery "Ghost in the Shell" pozostaje dziełem zaskakująco aktualnym - wizją przyszłości, która przewidziała wiele pytań dotyczących sztucznej inteligencji, cyfrowej tożsamości i relacji człowieka z technologią.

"Ghost in the Shell" w odrestaurowanej wersji 4K trafi do kin w całej Polsce 24 lipca 2026 roku.