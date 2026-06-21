Informację podał Chris Meledandri, szef studia Illumination oraz producent "Minionków i straszydeł", w rozmowie z serwisem "Collider". "Miałem przyjemność spotkania George'a dwa lata temu. Doszło do niego z powodu jego sympatii do filmów Illumination, dokładniej serii 'Jak ukraść księżyc', a jeszcze dokładniej Minionków. To była wstrząsająca informacja dla mnie i dla zespołu, ponieważ to osoba, do której wszyscy żywimy szacunek, który trudno wyrazić" - wspominał producent.

"Pojawił się pomysł pewnej postaci, a ja spytałem Pierre'a Coffina, który napisał 'Minionki i straszydła' razem z Brianem Lunchem i Billem Ryanem oraz produkuje ten film ze mną, co byłoby, gdybyśmy ściągnęli George'a? Zaraz się zgodzili" - kontynuował Meledandri.

Lucas nagrał swoje dialogi podczas pobytu we Francji. Dał także znać, że chętnie powtórzy swą rolę w kolejnych projektach Illumination. "Ostatnio go widziałem i już mówił o postaci, którą chciałby zagrać w kolejnym filmie o Minionkach. To niesamowite" - przyznał producent.

"Minionki i straszydła" [trailer] materiały dystrybutora

O czym opowie nowy film o Minionkach?

Akcja "Minionków i straszydeł" rozgrywa się 40 lat przed wydarzeniami z "Minionków" z 2015 roku. Żółte stworki będą próbowały nakręcić horror w stylu klasycznego Hollywood. Oprócz Lucasa widzowie usłyszą w angielskiej wersji językowej Jesse'ego Eisenberga, Zoey Deutch, Allison Janney, Christopha Waltza i Jeffa Bridgesa.

Film wejdzie do kin na całym świecie 1 lipca 2026 roku.



