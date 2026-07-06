George Clooney odbierze Złotego Lwa na Festiwalu Filmowym w Wenecji

Złoty Lew za całokształt twórczości przyznawany podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji powędruje w tym roku do George'a Clooneya - amerykańskiego aktora, reżysera, producenta filmowego, działacza społecznego i laureata dwóch Oscarów.

Dyrektor weneckiego święta kina, Alberto Barbera, docenił jego nieustający profesjonalizm, rzadko spotykaną wszechstronność i sukcesy, jakie odniósł na wielu filmowych polach - od aktorstwa, przez reżyserię, po scenariopisarstwo.

Największy amant Hollywood otrzyma prestiżowe wyróżnienie

W oświadczeniu podkreślono różnorodność gatunków, w jakich poruszał się na przestrzeni lat: od kina wojennego ("Złoto pustyni", "Syriana") i thrillerów ("Michael Clayton"), poprzez filmy komediowe ("Ocean's Eleven", "Bilet do raju", "Bracie, gdzie jesteś?") i komediodramaty ("Jay Kelly", "Spadkobiercy", "W chmurach") aż po science fiction ("Grawitacja", "Solaris") i filmy akcji ("Od zmierzchu do świtu", "Samotne wilki").

- Ma dar sprawiania, że jego postaci wydają się nie tylko wiarygodne, ale pożądane, przystępne i ludzkie, dzięki swojemu niekwestionowanemu urokowi. Charyzma Clooneya opiera się na jego wiarygodności, a nie na wizerunku, ponieważ jego uwodzicielska aura nigdy nie była tylko estetyką - czytamy.

Wyreżyserowane przez Clooneya filmy, takie jak "Idy Marcowe", "Good Night and Good Luck" czy "Niebezpieczny umysł", Barbera określił jako "przykłady filmów wyrafinowanych, ambitnych i wykraczających poza zasady i konwencje kina hollywoodzkiego".

Poza jego osiągnięciami w sferze filmowej, Festiwal Filmowy w Wenecji docenił zaangażowanie aktora w działalność charytatywną i aktywistyczną, "co czyni go postacią o wielkim znaczeniu w dzisiejszym świecie show-biznesu".

George Clooney z nagrodą za całokształt twórczości. "To ogromny zaszczyt"

George Clooney nie ukrywa wzruszenia z powodu otrzymania prestiżowej nagrody. W oświadczeniu aktor podkreślił, jak ogromne znaczenie ma dla niego honorowy Złoty Lew i jak wyjątkowe wspomnienia łączą go z Festiwalem Filmowym w Wenecji.

- Przeżyłem w Wenecji tak wiele wspaniałych chwil. Ten festiwal jest bez wątpienia moim ulubionym, a otrzymanie Złotego Lwa to ogromny zaszczyt. To prawdopodobnie oznacza, że jestem już stary, ale przyjmę to - napisał aktor.

Uznawany za jednego z największych amantów współczesnego Hollywood George Clooney zaczynał aktorską karierę od drugoplanowych ról w amerykańskich serialach. Przełomem okazał się "Ostry dyżur", dzięki któremu dał się poznać szerszej publiczności. W późniejszych latach otrzymał angaż w produkcjach, takich jak "Batman i Robin", "Gniew oceanu", "Tajne przez poufne" czy "Ocean's Eleven".

Otrzymał dwa Oscary, cztery Złote Globy (w tym jeden honorowy), cztery nagrody SAG, nagrodę BAFTA, dwie nagrody Critics' Choice, specjalną nagrodę Emmy, cztery nagrody National Board of Review oraz nagrodę American Film Institute za całokształt twórczości.

Jako jeden z trzech artystów w historii otrzymał nominacje w sześciu różnych oscarowych kategoriach (najlepszy film, najlepszy reżyser, aktor pierwszego i drugiego planu, scenariusz oryginalny i adaptowany).

George Clooney odbierze honorowego Złotego Lwa podczas 83. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, który odbędzie się w dniach 2-12 września 2026 roku.