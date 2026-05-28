Gdzie spocznie Stanisław Janicki? To miejsce miało dla niego szczególne znaczenie

Stanisław Janicki nie żyje. Był legendą telewizji

Stanisław Janicki był historykiem kina, pisarzem, reżyserem, scenarzystą, wykładowcą akademickim i dziennikarzem. Ukończył wydział dziennikarstwa (specjalizacja filmowa) Uniwersytetu Warszawskiego (1955), a tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskał na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Gwiazdy przedwojennego kina nie miały dla niego tajemnic i chętnie dzielił się swoją wiedzą. Opowiadał o nich w kultowym cyklu "W starym kinie" (1967-1999), najdłużej emitowanym autorskim programie w historii telewizji polskiej. Po pożegnaniu się ze stacją TVP przez wiele lat nagrywał dla radia RMF Classic felietony filmowe w cyklu "Odeon Stanisława Janickiego". Zmarł 25 maja w wieku 92 lat.

Pogrzeb Stanisława Janickiego. Prowadzący cyklu "W starym kinie" spocznie w Skoczowie

Z nekrologu udostępnionego przez serwis stare-kino.pl na Facebooku wynika, że Stanisław Janicki spocznie w Skoczowie (województwo śląskie). Ceremonia odbędzie się 28 maja (czwartek) o godzinie 16:00 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Świętej Trójcy przy ulicy Zofii Kossak-Szatkowskiej. Ciało zmarłego zostanie złożone na starym cmentarzu katolickim, który znajduje się nieopodal.

Stanisław Janicki urodził się w Czechowicach-Dziedzicach, jednak Skoczów miał dla niego szczególne znaczenie. Jak wspominał, dzisiejszy Teatr Elektryczny miał ukształtować jego filmową wrażliwość.

"[...] Rzecz działa się tuż po zakończeniu wojny, bo wtedy mieszkaliśmy w Skoczowie. Był to film 'Znachor'. Muszę powiedzieć, że dobrze trafiłem, bo akurat jeden z najgłośniejszych, jak to się mówi, hitów, wtedy się mówiło przebojów kasowych i nie tylko kasowych. Także pierwszy film polski, jaki widziałem, to był właśnie tutaj. Kino się nazywało bodaj Świt, ale i tak kiedyś, kiedy powstawało, miało ładniejszą nazwę, ponieważ był to teatr elektryczny" - mówił niegdyś na antenie Radia 90.

Ponadto w 1999 roku zrealizował osobisty dokument "Skoczowskie okruchy, czyli dziesięć opowieści o dziadku", w którym odnosił się do swoich korzeni i lokalnej historii. W tym samym roku stworzył także film "Skoczów - nad Wisłą, u stóp gór", opowiadający o dziedzictwie miasta.