Gdzie obejrzeć "Znachora" w TV? Sprawdź pełną listę kanałów!

"Znachor": kultowa produkcja zachwyca od lat

Nie ma żadnych świąt bez jednego z najbardziej kultowych polskich filmów. "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffamana jest bardzo dobrze znany polskiej publiczności. Historia o wybitnym chirurgu, który traci pamięć nieprzerwanie zachwyca i podbija serca publiczności. Nic dziwnego, że tak często emitowana jest w telewizji, a serwisy streamingowe zabiegają, by mieć go w swojej ofercie.

"Znachor" w pierwotnej wersji pisany był jako scenariusz filmowy, lecz nikt nie był zainteresowany nabyciem praw do przeniesinia tekstu na ekran. Wtedy właśnie Tadeusz Dołęga-Mostowicz zdecydował się napisać książkę, która stała się hitem i w końcu doczekała się propozycji ekranizacji.

Pierwszy film na podstawie "Znachora" powstał w 1937 roku, a jego reżyserem był Michał Waszyński. Z biegiem lat film ten nieco popadł w zapomnienie, a później został "zastąpiony" w pamięci widzów przez nowszą wersję Hoffmana.

Przypomnijmy, że w filmie z 1982 roku gra plejada polskich gwiazd. Na ekranie oglądamy Jerzego Bińczyckiego, Annę Dymną, Tomasza Stockingera, Bożenę Dykiel, Bernarda Ładysza, Artura Barcisia czy Andrzeja Kopiczyńskiego.

Bernard Ładysz w filmie "Znachor"

Wielkanoc 2026. Gdzie obejrzeć "Znachora"?

Zbliża się Wielkanoc 2026. Gdzie zatem obejrzeć kultowy polski film? Przygotowaliśmy pełną listę stacji, które wyemitują "Znachora" podczas przerwy świątecznej. Dla tych bardziej zabieganych, mamy też świetną informację! Film można znaleźć na VOD.

Wielkanoc - niedziela (5 kwietnia):

TVP 1 - 13:40,

TVN - 16:15,

Tele5 - 20:00,

TVP seriale - 21:35.

Poniedziałek Wielkanocny - poniedziałek (6 kwietnia):

TVP seriale - 11:20,

Antena TV - 17:20,

Zoom TV - 17:45.

Gdzie obejrzeć "Znachora" na streamingu?

TVP VOD - dostępny za darmo,

CANAL+ Online - dostępny w ramach subskrypcji,

FilmBox+ - dostępny w ramach subskrypcji.

