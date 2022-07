Komitet Organizacyjny 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w związku z bardzo wysokim poziomem artystycznym zgłoszonych filmów i dzięki powiększeniu budżetu wydarzenia postanowił zwiększyć liczbę filmów przyjętych do Konkursu Głównego 47. FPFF - poinformowali we wtorek organizatorzy imprezy.

Wcześniej informowano, że o Złote Lwy na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni powalczy 16 tytułów. Wśród produkcji, które rywalizować będą o główną nagrodę imprezy, znalazły się m.in. "IO" Jerzego Skolimowskiego, "Głupcy" Tomasza Wasilewskiego, "Infinite Storm" Małgorzaty Szumowskiej czy "Orzeł. Ostatni patrol" Jacka Bławuta.

Teraz do tego grona dołączyły kolejne cztery produkcje.

"Brigitte Bardot cudowna" to dramat w reżyserii Lecha Majewskiego, oparty na powieści jego autorstwa "Pielgrzymka do grobu Brigitte Bardot Cudownej". W roli Brigitte Bardot zobaczymy Jonnę Opozdę.

"Cicha ziemia" to reżyserski debiut Agi Woszczyńskiej. W głównych rolach zobaczymy Dobromira Dymeckiego i Agnieszkę Żulewską.

"Johnny" to to poruszająca, oparta na prawdziwej historii opowieść o tym, że każdy zasługuje na drugą szansę. Gdy Patryk dostaje ją od ks. Jana Kaczkowskiego nie podejrzewa nawet jak odmieni to jego życie. W rolach głównych wystąpili Dawid Ogrodnik i Piotr Trojan.

Z kolei "Zadra" Grzegorza Młody to muzyczny film o młodej raperce, która próbuje wybić się w hip-hopowym świecie zdominowanym przez mężczyzn.

Te filmy powalczą o Złote Lwy

Filmy, które zostały wcześniej zakwalifikowane do Konkursu Głównego, to: "Apokawixa" Xawerego Żuławskiego, "Broad Peak" Leszka Dawida, "Chleb i sól" Damiana Kocura, "Filip" Michała Kwiecińskiego, "Głupcy" Tomasza Wasilewskiego, "Iluzja" Marty Minorowicz, "Infinite Storm" Małgorzaty Szumowskiej, "IO" Jerzego Skolimowskiego, "Kobieta na dachu" Anny Jadowskiej, "Orlęta. Grodno’39" Krzysztofa Łukaszewicza, "Orzeł. Ostatni patrol" Jacka Bławuta, "The Silent Twins" Agnieszki Smoczyńskiej, "Strzępy" Beaty Dzianowicz, "Tato" Anny Maliszewskiej, "Śubuk" Jacka Lusińskiego i "Wesele" Wojciecha Smarzowskiego.

Do Konkursu Filmów Krótkometrażowych 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych zakwalifikowało się 30 filmów wyprodukowanych przez szkoły filmowe oraz niezależnych producentów, a także w ramach programu "30 minut" Studia Munka - Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Wyboru filmów również dokonał Dyrektor Artystyczny Festiwalu, wspierając się rekomendacją powołanych przez siebie doradców - filmoznawczyni Diany Dąbrowskiej i historyka filmu Macieja Gila.

W trzeciej sekcji konkursowej, Konkursie Filmów Mikrobudżetowych, znalazły się filmy zakwalifikowane zgodnie z zasadami Programu Operacyjnego PISF Produkcja filmowa.

47. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w dniach 12-17 września 2022.

