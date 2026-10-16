"Pasażer Andrzej Munk": jedyny rywal Andrzeja Wajdy

"Wajda kręciłby lepsze filmy, gdyby Munk żył, a przecież kręcił wybitne" - powtarza za Barbarą Hollender, jedną ze swoich filmowych rozmówczyń, Michał Bielawski, autor takich dokumentów, jak "Wiatr. Thriller dokumentalny" czy "Mundial. Gra o wszystko". O swoim dokumentalnym spotkaniu z Andrzejem Munkiem opowiedział na spotkaniu z widzami w Kinie Pod Baranami w Krakowie, tuż przed ogólnopolską premierą "Pasażera Andrzeja Munka", otwiera się w nowym oknie. Na film składają się unikatowe archiwalia i liczne rozmowy ze współpracownikami, przyjaciółmi i żyjącymi bliskimi reżysera.

Andrzej Munk: chłopak z Krakowa

To właśnie w Krakowie Andrzej Munk się urodził - pięć lat przed Andrzejem Wajdą, 16 października 1921 roku. Razem z rodziną mieszkał pod adresem Dunajewskiego 9. Uczył się w dzisiejszym V LO (wówczas jeszcze VIII Państwowym Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze im. Augusta Witkowskiego). Maturę zdał w 1939 roku.

Chwilę potem, dzięki papierom załatwionym przez Józefa Cyrankiewicza, późniejszego pięciokrotnego premiera Polski, uniknął getta w Krakowie i z całą rodziną przeniósł się do Warszawy. Cyrankiewicz zresztą - poznali się przed wojną przez PPS - wielokrotnie, przez całe lata, pomagał Munkom. W czasie okupacji ożenił się nawet z siostrą Andrzeja - Joanną Haliną, aby ocalić ją przed Zagładą.

Wsparcie Cyrankiewicza

"Cyrankiewicz tworzył Munkowi szczególny parasol ochronny - przez sam fakt bycia blisko tej rodziny, niekoniecznie go kreując" - podkreślał w Kinie Pod Baranami Bielawski. "Zawsze był wtedy, kiedy trzeba było. Także w najtragiczniejszym dniu, jego śmierci. Siostry Munkówny przebywały wtedy w Zakopanem. Cyrankiewicz natychmiast się z nimi skontaktował i wysłał po nie rządową limuzynę, żeby jak najszybciej dotarły do Warszawy. Przez całą drogę milczały. Opowiadał mi o tym siostrzeniec Munka, Piotr Langer. Był wtedy małym chłopcem".

Munk cieszył się estymą wśród ówczesnych władz, w każdym razie ich części. Ruta Radkiewicz, żona Stanisława Radkiewicza, Ministra Bezpieczeństwa Publicznego, a zarazem szefowa Wytwórni Filmów Dokumentalnych, mówiła o nim ponoć "nasz Wajda". Poznała się na jego talencie. A sam Munk nigdy nie dał się zatrzasnąć w sztywnych ramach socrealizmu, nawet w tematyce narzucanej przez rządzących, gdy rozpoczynając swoją drogę reżyserską jako operator kamery współtworzył tematy kroniki filmowej. Potrafił w zamierzonych jako propagandowe filmy-plakaty zadaniach dostrzec człowieka. Miał z ludźmi wyjątkowo dobry kontakt - w czasie wojny pracował na podwarszawskiej kolei i przy obsłudze kolei linowej w Zakopanem.

Dwóch Andrzejów: Munk i Wajda

"Wajda stawiał na wielkie widowisko, kino Andrzeja Munka było bliższe psychologii, emocji, refleksji, co nie znaczy, że tych ostatnich u Wajdy nie było, niemniej mieli odmienne podejście" - przekonywał w Krakowie Michał Bielawski. Taką też opinię wyraża w "Pasażerze Andrzeju Munku" Krzysztof Zanussi.

Ścieżki Andrzeja Wajdy i Andrzeja Munka rozwijały się równolegle, ale zdarzały się momenty, gdy się przecinały. Michał Bielawski przypomina, że tak stało się w przypadku "Kanału". To Andrzej Munk był pierwszym reżyserem, który miał ten film zrealizować. Odmówił. Po zejściu do kanału, powiedział, że tego nie da się zrobić. Wyzwanie podjął Wajda, tworząc jeden z najgłośniejszych obrazów w polskiej kinematografii.

Dlaczego Munk odmówił, chociaż w swoich innych filmach podejmował karkołomne wyzwania? "Po lekturze książki "Strach ucieleśniony" Bassela van der Kolka, o zespole stresu pourazowego PTSD, zacząłem jej ślady odnajdywać w filmach i zachowaniach Andrzeja Munka" - komentował w Krakowie Bielawski. "Niezejście do kanału, problemy z realizacją "Pasażerki" są tego wyrazem - przemilczanego, choć niewątpliwego obciążenia wojną".

Inne kino - protoplasta "Forresta Gumpa"

"Nasze kino dzięki obecności Andrzeja Munka zupełnie inaczej zachowywałoby pewien balans. Częściowo jego ironiczny ton w podejściu do naszej historii podjął Kazimierz Kutz w "Pułkowniku Kwiatkowskim" albo w "Zawróconym" i robiąc film bezpośrednio nawiązujący do "Eroiki" - "Straszny sen Dzidziusia Górkiewicza", w obu zagrał zresztą Edward Dziewoński"- odpowiadał w Kinie Pod Baranami Michał Bielawski pytany o to, jak nasze kino by wyglądało, gdyby Andrzej Munk nie zginął 20 września 1961 roku.

"Był to wyjątkowy twórca, bardzo oryginalny w obrazowaniu i kreowaniu rozwiązań, budowaniu wielopoziomowych sensów, co najwyraźniej widać w "Pasażerce". W "Zezowatym szczęściu" dostrzegam z kolei protoplastę "Forresta Gumpa". To Munk znalazł sposób na to, jak historię kraju ukazać przez doświadczenia jednego bohatera" - kontynuował dokumentalista.

Wielki artysta zaledwie kilku filmów

Dlaczego dziś Munk pamiętany i ceniony jest przez wielbicieli kina, niekoniecznie szerzej - tak jak Andrzej Wajda? "Ile filmów nakręcił Wajda? Życie i praca Andrzeja Munka zostały gwałtownie przerwane" - podkreślał w Krakowie Bielawski.

Munk w chwili śmierci miał za sobą kilka, poddanych rygorom socrealizmu filmów dokumentalnych i jeden paradokument - niespełna godzinny "Błękitny krzyż", który zrealizował w Tatrach, stawiając przed kamerą naturszczyków - prawdziwych ratowników TOPR i aktorów. Później przyszły cztery pełnometrażowe fabuły: "Człowiek na torze", "Eroica", "Zezowate szczęście" i "Pasażerka". W zaledwie osiem lat. Każdy inny. Każdy wybitny, żeby nie napisać przełomowy. Filmy te odwiedziły i wygrywały festiwale w Cannes, Wenecji, Karlowych Warach, Edynburgu, Trydencie i Mar del Plata. Zachwycały intelektualną śmiałością i humanizmem, wciąż prowokują do dyskusji o wolności, heroizmie i mechanizmach władzy.

Artysta wiecznie niespełniony

Sam Andrzej Munk pozostawał jednak wobec siebie cały czas krytyczny. Kiedy zginął, jego myśli zaprzątała "Pasażerka". Był w fatalnym stanie emocjonalnym, targany różnymi wątpliwościami.

"Nie czuł tego, jak genialny był" - zauważał na spotkaniu w Krakowie Krzysztof Gierat, wieloletni dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego. "Wiążę to z pewnym napięciem, które w nim było i komplikowało mu widzenie siebie z dystansu" - odpowiadał Michał Bielawski. "Moim zdaniem to mogłoby być obciążenie doświadczeniami wojennymi, PTSD, którego nikt z jego pokolenia nie diagnozował. Miał też w sobie rozwinięty autokrytycyzm. Są przecież ludzie, którzy są wiecznie niezadowoleni, ale to niezadowolenie i niespełnienie pchają ich do ciągłego próbowania czegoś nowego" - dodawał.

Nie tylko twórca

"Pasażer Andrzej Munk" to jednak nie tylko opowieść o filmach i artystycznych zmaganiach bohatera. "Odkrywanie jego przeszłości i rekonstruowanie jego życia było moim podstawowym celem, w znacznie większym stopniu, niż zrobienie wykładu o jego twórczości" - zauważył w Krakowie Bielawski. Wtórował mu Michał Fojcik, odpowiedzialny za dźwięk w dokumencie, również obecny na spotkaniu. Obydwaj mówili o odkrywaniu prawdziwego człowieka, nie tylko twórcy, za którego mówią jego dzieła. Obydwaj podkreślali niezwykłe poczucie humoru, które Munk w sobie miał.

Roman Polański o Andrzeju Munku

Do tego dowcipu, czasem sztubackiego, nawiązywał w rozmowie z Michałem Bielawskim Roman Polański.

"Na hasło Munk zgodził się od razu na wywiad. Opowiedział bardzo dużo rzeczy, nie wszystkie znalazły się w filmie. Wspominał m.in., jak Andrzej Munk, wiecznie goniący za działaniem, postanowił nabierać zestresowane kandydatki na studentki, że przed egzaminem muszą przejść jeszcze badanie lekarskie. Dziś takie zachowanie byłoby niedopuszczalne, ale wtedy…"

Andrzej Munk w oczach bliskich i w archiwach

Michał Bielawski odkrywał pozafilmowe oblicze Andrzeja Munka stopniowo, przez długotrwałe i wielokierunkowe poszukiwania, przede wszystkim rozmowy z tymi, którzy go pamiętali, w tym z Piotrem Langerem, siostrzeńcem, który udostępnił ekipie prywatne archiwa związane z Munkiem.

"Zaczynając ten film, miałem poczucie, że nie wiem, kim jest Andrzej Munk, kim jest ten ironicznie uśmiechnięty człowiek, ukryty za ciemnymi okularami. Bardzo zależało mi na tym, żeby na ekranie stał się żywym człowiekiem" - tłumaczył.

"Kiedy zaczynaliśmy pracę, Marek Hendrykowski [współautor scenariusza, biograf Andrzeja Munka i znawca polskiego kina i jego historii - przyp. DR], ostrzegał, że będzie bardzo trudno o jakiekolwiek materiały do filmu" - przyznał Bielawski. "Tymczasem pomiędzy scenariuszem, a ostateczną wersja filmu, ciągle pojawiało się coś nowego. Na przykład w Muzeum Kinematografii prawdopodobnie jeden ze spadkobierców po Jerzym Lipmanie, zostawił cały komplet zdjęć z podróży Andrzeja Munka i innych twórców po Europie. To był niesamowicie wartościowy materiał. To tylko jeden z wielu przykładów".

Autorzy filmu dotarli do nagrania wywiadu, który dla BBC przeprowadził z nim Lindsay Anderson (jeszcze jako dziennikarz, zanim sam został reżyserem). Niestety ani w Polsce, ani w Wielkiej Brytanii nie zachowała się ścieżka dźwiękowa. Znaleźli za to nagranie głosu Munka w jednej z audycji w Polskim Radiu. Już na ostatniej prostej, dzięki pomocy filmoznawczymi Barbary Gizy autorzy filmu dotarli do nieznanego wywiadu, który dla francuskiej telewizji przeprowadziła z Munkiem francuska dziennikarka Yvonne Baby.

Dzięki Annie Dyrce-Brzozowskiej i jej synowi Bielawski poznał listy, które Andrzej Munk pisał do swojej żony, Joanny.

Kadr z filmu "Pasażer. Andrzej Munk" Studio Munka-SFP materiały dystrybutora

Portret intymny i głos Adama Woronowicza

Michał Bielawski nie chciał przekroczyć pewnych granic intymności, prywatności życia Andrzeja Munka, zdecydował się jednak na to, żeby korespondencję z żoną widzom przedstawić. Poznajemy ją dzięki głosowi Adama Woronowicza.

"Kiedy przedstawiłem mu pomysł, zaniemówił" - opowiadał w Krakowie. "Okazało się, że jest nie tylko wielkim wielbicielem Andrzeja Munka, ale również kolekcjonerem różnych filmowych pamiątek. Na internetowej aukcji kupił… scenariusz "Pasażerki" z planu. Może więc to nie był przypadek, że się spotkaliśmy".

A gdyby Munk nie zginął w wypadku? Czy wszystko o nim wiemy?

Michał Bielawski chce niedługo napisać pogłębiony artykuł o Andrzeju Munku. Ciągle też pojawiają się nowe materiały i informacje. Na spotkanie w Krakowie przyszła daleka krewna reżysera, pani Barbara Munk. Podzieliła się z reżyserem i pozostałymi widzami swoimi odkryciami na temat Andrzeja Munka i nawet nieznanymi planami filmowymi krewnego.

Z tych, które są potwierdzone, wiadomo, że Andrzej Munk planował, (jeszcze) przed "Pasażerką", realizację filmu o Adolfie Eichmannie. Prace były już zaawansowane. Jak potoczyłaby się jego droga, gdyby nie zginął?

Michał Bielawski odpowiada: "Poza filmem o Eichmannie myślę, przygotowywał też film o austriackim kompozytorze Wilhelmie Furtwänglerze, być może stanąłby za kamerą opowieści o Janie III Sobieskim i Marysieńce według scenariusza Jerzego Stefana Stawińskiego, który ostatecznie wyreżyserował Wojciech Solarz jako "Ojca królowej". Myślę też, że prawdopodobnie powstałby i bardzo poruszył polską kulturą film zrobiony przez Andrzeja Munka po wydarzeniach marcowych w Polsce. Prawdopodobnie kręcony na emigracji, we Francji lub Szkocji. I za ten film Munk dostałby Oscara".

Kadr z filmu "Pasażer. Andrzej Munk" materiały prasowe

Co się stało z żoną?

W filmie brakuje głosu żony, dzieci. Potomstwa Munkowie nigdy się nie doczekali. Joanna Munk zmarła kilka lat po mężu. "To kolejna tragiczna historia. Po śmierci Andrzeja Munka, Joanna Munk zadbała o jego dziedzictwo, udostępniła pamiątki po mężu. Znalazła swoje miejsce, pracując w Laskach. Zmarła w 1966 roku - dostała ataku serca, kiedy zastała w domu włamywacza".

"Pasażer. Andrzej Munk": gdzie obejrzeć?

Film Michała Bielawskiego miał swoją światową premierę w 2025 roku na 22. Międzynarodowym Festiwalu Millennium Docs Against Gravity, gdzie otrzymał Wyróżnienie Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Zdobył również Nagrodę Publiczności na Szczecin Film Festival oraz Nagrodę im. Jerzego Ridana na Festiwalu Form Dokumentalnych NURT w Kielcach. Ponadto prezentowany był w sekcji Panorama 40. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Mar del Plata w Argentynie.

Teraz "Pasażer Andrzej Munk", produkcja Studia Munka SFP, trafia na ekrany kin w całej Polsce. Film można oglądać w kinach studyjnych i w sieci Cinema City.