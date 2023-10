W sobotę około godziny 6:30 czasu lokalnego rozpoczął się zmasowany atak na Izrael. Ze Strefy Gazy wystrzelono tysiące rakiet, a bojownicy Hamasu - polityczno-militarnej fundamentalistycznej organizacji palestyńskiej - zdołali przeniknąć do kilku miast na południu kraju. Jednymi z pierwszych ofiar byli uczestnicy festiwalu muzycznego Nova Festival, który odbywał się z okazji obchodów żydowskiego święta Simchat Torah w okolicy kibucu Reim, w odległości kilku kilometrów od granicy ze Strefą Gazy. Palestyńscy bojownicy dokonali tam rzezi, zabijając ponad 250 osób. Rannych wzięto na zakładników. "Nie mieliśmy gdzie się ukryć, bo przebywaliśmy na otwartej przestrzeni. Chowaliśmy się w zaroślach, a oni chodzili od drzewa do drzewa i do nas strzelali" - relacjonowała w rozmowie z BBC jedna z ocalałych.

Bilans ofiar śmiertelnych stale rośnie. Według najnowszych danych po stronie Izraela zginęło co najmniej 700 osób. Rzecznik izraelskiej armii, Daniel Hagari podkreślił, że to "największa masakra niewinnych cywilów" w historii kraju. "Jesteśmy w stanie wojny. I wygramy ją. Nasz wróg zapłaci cenę, jakiej jeszcze nigdy nie poznał" - ogłosił premier Benjamin Netanjahu w sobotnim oświadczeniu.

Głos w tej sprawie zabrali nie tylko politycy i eksperci, ale także znane postaci z branży rozrywkowej. W gronie tym, co zgoła oczywiste, znalazła się izraelska aktorka Gal Gadot, którą międzynarodowa widownia zna przede wszystkim z roli Wonder Woman. "Świat nie może siedzieć z założonymi rękami, gdy mają miejsce te przerażające akty terroryzmu" - napisała na Instagramie Gadot, która przez dwa lata służyła w Siłach Zbrojnych Izraela.



Gwiazda zaapelowała również o przekazywanie darowizn dla Agencji Żydowskiej na rzecz Izraela, której działania koncentrują się obecnie na niesieniu pomocy ofiarom wojny. "Życie tych ludzi zmieniło się bezpowrotnie. Nasze straty są ogromne, dlatego potrzebujemy waszej pomocy" - podkreśliła aktorka.

Słowa wsparcia pod adresem zaatakowanego kraju opublikowała też Amy Schumer . "Żydzi są jedyną grupą, która nie może się bronić. Hamas nie chce końca okupacji, chce wyeliminować naród żydowski. Są finansowani przez Iran, który usiłuje zniszczyć porozumienie pokojowe" - zaznaczyła w opublikowanym na Instagramie poście.



"The Wall Street Journal" donosi, że irańskie władze pomogły Hamasowi zaplanować brutalny atak na Izrael. Potwierdzać to zdają się słowa rzecznika Ministra Spraw Zagranicznych Iranu. "Dzisiejsza operacja otwiera nowy rozdział w historii oporu i działań zbrojnych przeciwko okupantowi" - stwierdził Nasser Kanaani.

Na gest solidarności z obywatelami Izraela zdobyła się też Jamie Lee Curtis, która opublikowała na Instagramie serię filmików nagranych w czasie ataku palestyńskich bojowników. "Brak mi słów. Tylko ból i łzy. Dziękuję każdemu, kto wypowiadał się przeciwko tym okrucieństwom. (...) Porwane kobiety, osoby starsze, dzieci, niemowlęta i mężczyźni potrzebują uwagi mediów i pomocy, aby ich historia została usłyszana" - wyznała w podpisie aktorka.



Do sprawy odniósł się także urodzony w Jerozolimie menadżer Madonny, Guy Oseary. "Zawsze modliłem się o pokój. Zawsze wypowiadałem się w imieniu mojej społeczności żydowskiej, a także w imieniu moich arabskich braci i sióstr. Dzisiaj mam złamane serce" - powiedział w oświadczeniu.

Głos zabrała też sama Madonna. "To, co dzieje się w Izraelu, jest druzgocące. Obserwowanie, jak te wszystkie rodziny, a zwłaszcza dzieci są atakowane i mordowane na ulicach, łamie mi serce. Wyobraźcie sobie, że to przytrafia się wam. Konfliktów nie można rozwiązywać przemocą. Niestety, ludzkość nie rozumie tej uniwersalnej prawdy. Żyjemy w świecie spustoszonym przez nienawiść. Swoje wsparcie i miłość kieruję dziś w stronę Izraela. W stronę rodzin i domów, które zostały zniszczone. Zaginionych dzieci. Niewinnych ofiar, które zostały zabite i wszystkich cierpiących. Modlę się za was. Módlmy się wszyscy za Izrael i o pokój" - napisała.

Słowa wsparcia pod adresem obywateli Izraela zamieścili w sieci także m.in. Mark Ruffalo, Geraldo Riviera, Michael Rapaport oraz Mark Hamill. "Ameryka stoi ramię w ramię z Izraelem" - napisał odtwórca kultowej roli Luke’a Skywalkera.