Gabrielle Union: Hobby? Wizyty w klubach ze striptizem

Występ Gabrielle Union w nowym odcinku "Jimmy Kimmel Live!" przejdzie do historii tego programu. Aktorka podzieliła się bowiem z widzami zaskakującym wyznaniem. Otóż ulubionym sposobem na spędzanie wolnego czasu w gronie znajomych są dla niej wizyty w klubach ze striptizem. Gwiazda, która określa się mianem "koneserki" takich przybytków, zdradziła, że zanim wybuchła pandemia, wraz z przyjaciółmi odwiedzała je kilkanaście razy w roku. Klubem, do którego najchętniej zagląda, jest Magic City w Atlancie. "Z pracownikami właściwie znamy się po imieniu" - zażartowała.

Gabrielle Union: Hojne napiwki w klubach ze striptizem

Union ujawniła również, że zostawia tancerkom nad wyraz hojne napiwki. "Zdarzało mi się przepuścić 10 lub 15 tysięcy dolarów jednej nocy. Cóż, wtedy o tym nie myślisz, bo alkohol robi swoje. Chciałam tylko, żeby każda z pań wróciła do domu z małym prezentem" - stwierdziła aktorka. Co ciekawe jej mąż, znany koszykarz i mistrz olimpijski Dwyane Wade, nie podziela jej zainteresowań. "Gdy zaczęliśmy się spotykać, próbowaliśmy chodzić tam razem. Ale on tego nie lubi. Widywałam w klubach za to jego kolegów z drużyny. On wtedy wracał do domu" - zdradziła.

Wideo