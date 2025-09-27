"Francuski kochanek": o czym opowiada film Netfliksa?

Abel Camara ( Omar Sy ) to gwiazda i symbol seksu. Jest genialnym dzieckiem, które dorastało przed kamerami. Wygląda, jakby miał wszystko — sukces, pieniądze i miłość fanów — ale tak naprawdę przechodzi ciężkie chwile. Tymczasem Marion (Sara Giraudeau) to żyjąca z dala od blasku flaszy dziewczyna, która ima się różnych dorywczych zajęć oraz właśnie się rozwodzi. Kiedy ich drogi przypadkiem się przecinają, wspólnie wsiadają na emocjonalny rollercoaster, który zabiera ich w bardzo zaskakującym kierunku...

Komedia trafiła na platformę Netflix 26 września i z miejsca trafiła na pierwsze miejsce rankingu najchętniej oglądanych filmów w Polsce!

Ten duet to gwarancja udanego seansu?

Kariera Omara Sy to seria ciągłych sukcesów, z których najbardziej pamiętne to udział w legendarnych "Nietykalnych", który uczynił go pierwszym czarnoskórym aktorem nagrodzonym Cezarem za rolę pierwszoplanową i główna rola w jednej z najpopularniejszych produkcji Netfliksa, serialu "Lupin".

Jakiś czas temu aktor poczuł, że chce zostać także producentem filmowym.

"Mam nadzieję, że będę produkować coraz więcej filmów. Jest kilka projektów, które opracowałem sam, które wyjdą jako następne. Produkcja daje mi inne możliwości. To, co lubię w tej pracy, to opowiadanie historii. Mogę pokazać nieco inny aspekt swojej wrażliwości" - wyznał w wywiadzie dla "Variety".

Z kolei Sara Giraudeau to francuska aktorka pochodząca z rodziny aktorów. W telewizji znana jest przede wszystkim z roli Mariny Loiseau w serialu The Bureau, emitowanym na kanale Canal+ w latach 2015-2020. Niedawno mogliśmy ją oglądać w serialu wyprodukowanym dla Disneya "Jeszcze będzie dobrze". Produkcja opowiada historię rodziny, w której jedna z córek zmaga się z ciężką chorobą.

Jak na pisała Justyna Miś w swojej recenzji "serial "Jeszcze będzie dobrze" to wielka bomba emocjonalna, którą raz na jakiś czas można sobie zaserwować. (...) Tytuł z pewnością może przyciągnąć obsadą, napakowaną w największe francuskie gwiazdy".