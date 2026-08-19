Jak podały francuskie media, do wypadku doszło w okolicach godziny 16.00 na drodze w Deux-Sèvres w Nowej Akwitanii w zachodniej części kraju. Altmayer i jego żona zginęli wskutek zderzenia z ciężarówką podczas manewru wyprzedzania. Kierowca drugiego pojazdu przeżył.

Altmayer prowadził firmę produkcyjną Mandarin & Compagnie razem ze swoim bratem Erikiem. Regularnie pracował z François Ozonem, między innymi przy filmach "Młoda i piękna", "Podwójny kochanek", "Nowa dziewczyna", "Lato '85" i "Dzięki Bogu". Wyprodukował także komedie Michela Hazanaviciusa z serii "OSS 117". Jego ostatnim filmem była "Alpha" Julii Docournau.

Favier była dyrektorką PR w domu mody Dior. Wcześniej była związana z Pradą. Uważano ją za jedną z najważniejszych postaci we francuskim świecie mody.

Nicolas Altmayer i Mathilde Favier na festiwalu w Cannes w maju 2026 roku Stephane Cardinale - Corbis Getty Images

Współpracownicy i przyjaciele wspominają Nicolasa Altmayera i Mathilde Favier

"Mathilde miała pasję życia. Wraz z jej śmiercią Dior traci niesamowitą profesjonalistkę, a ja wierną przyjaciółkę. Jej optymizm i odwaga budziły podziw. Będzie nam brakowało jej uśmiechu i talentu. [...] Moje myśli są z jej dziećmi, matką, siostrami, rodzinę, wieloma przyjaciółmi i zespołem, który tak bardzo kochała" - napisała w mediach społecznościowych Delphine Arnault, dyrektorka generalna Christian Dior Couture.

"Szok i smutek. Nicolas Altmayer był wielkim producentem, wsparciem i przyjacielem" - czytamy na profilu Ozona w portalu X.

"Kochaliście się, a my kochaliśmy was. Ogromny smutek i szok. Moje myśli są z waszymi rodzinami" - napisał aktor Jean Dujardin, zdobywca Oscara za "Artystę" i gwiazda serii "OSS 117".