Vincent Cassel: francuski amant obchodzi 60. urodziny

Vincent Cassel, a właściwie Vincent Georges Pierre Crochon, urodził się 23 listopada 1966 roku w Paryżu. Jest synem znanego aktora Jean-Pierre'a Cassela (nazywanego francuskim Fredem Astairem) i dziennikarki Sabine Litique. Mimo rodzinnego powiązania ze sztuką, Vincentowi nigdy nie zależało na odcinaniu kuponów od sukcesu rodziców. Dzieciństwo spędzał za kulisami teatrów i towarzysząc ojcu na planach filmowych, podpatrując pracę swoich ekranowych idoli. Początkowo nie chciał jednak wiązać swojej przyszłości z aktorstwem.

Po rozwodzie rodziców w latach 90. wyjechał do Nowego Jorku, gdzie rozpoczął swoją przygodę z baletem. W tym czasie zaliczył też epizod jako cyrkowiec, akrobatyk i amator sztuk walki. Nie trzeba było długo czekać, by pełen pasji i miłości do sztuki młody chłopak postanowił poszukać swojego miejsca w innych jej dziedzinach, również przed kamerą.

Jego aktorskim przełomem była rola Vinza w "Nienawiści" Matthieu Kassoitza, która przyniosła mu nominację do Cezara i uznanie w oczach francuskich widzów. Okazała się też przepustką do międzynarodowej kariery.

Od baletu do aktorstwa. Jego droga do Hollywood nie była oczywista

W latach 90. i 2000. Vincent Cassel coraz częściej pojawiał się nie tylko w rodzimych produkcjach, ale i wysokobudżetowych filmach uznanych europejskich i amerykańskich twórców. Umiejętnie łączył role charyzmatycznych kochanków z demonicznymi czarnymi charakterami. Zagrał m.in. w dramacie kostiumowym "Elizabeth" z Cate Blanchett, "Purpurowych rzekach" z Jeanem Reno, "Dziewczynie na urodziny" z Nicole Kidman czy "Ocean's Twelve" u boku George'a Clooneya, Brada Pitta i Julii Roberts.

Później w jego repertuarze znalazły się takie produkcje, jak "Czarny łabędź", "Trzej muszkieterowie", "Jason Bourne", "Głębia strachu" czy serial "Westworld". Niedawno oglądaliśmy go też w filmie "Historie równoległe" - pokazywanym na Festiwalu w Cannes dramacie inspirowanym "Dekalogiem" Krzysztofa Kieślowskiego. Te i wiele innych ról uczyniły z Cassela symbol nowego francuskiego kina.

Vincent Cassel i Monica Bellucci: historia miłości najpiękniejszej pary Hollywood

W latach 90. francuski amant na planie thrillera "Apartament" poznał Monicę Bellucci - przyszłą gwiazdę włoskiego kina i następczynię legendarnej Sophii Loren. Ten elektryzujący duet, który charakteryzowała wyjątkowa ekranowa chemia, wystąpił razem w dziesięciu filmach i przez lata gościł na pierwszych stronach gazet. Cassel i Bellucci pobrali się w 1999 roku w Monako i doczekali się dwóch córek. W jednym z wywiadów gwiazdor przyznał, że Bellucci była jego pierwszą wielką miłością.

Niestety, ich historia nie doczekała się hollywoodzkiego happy-endu. Vincent Cassel i Monica Bellucci po raz ostatni wystąpili wspólnie na ekranie w 2006 roku, a od 2010 rzadko pokazywali się razem publicznie. Wieści o ich rozstaniu po 14 latach małżeństwa obiegły media w 2014 roku.

W 2018 roku Cassel ponownie wziął ślub, tym razem z 21-letnią francuską modelką Tiną Kunakey, z którą doczekał się córki. Para rozstała się w 2023 roku. Obecnie partnerką aktora jest brazylijska modelka Narah Baptista. W 2025 roku Cassel po raz czwarty został ojcem.

Legenda francuskiego kina świętuje urodziny. Grał z największymi gwiazdami

Vincent Cassel pozostaje jedną z najbardziej charakterystycznych, cenionych i lubianych francuskich gwiazd kina. Unika szufladkowania i stroni od blasku fleszy. Reżyser

"Czarnego łabędzia" nazwał go "wolnym duchem" i "osobowością tancerza", co dobrze obrazuje jego artystyczną wolność.

Z okazji 60. urodzin gwiazdora życzymy mu wielu wspaniałych historii i aktorskich wyzwań, które z pewnością jeszcze nas zaskoczą.



