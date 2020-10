"Franciszek": Papież powiedział, że homoseksualiści mają prawo do rodziny

Papież Franciszek powiedział, że osoby homoseksualne "mają prawo być w rodzinie". "To dzieci Boże i mają prawo do rodziny" - dodał. Słowa te wypowiedział w filmie dokumentalnym, jaki nakręcił urodzony w Rosji i pracujący w USA reżyser Evgeny Afineevsky.

Dokument "Franciszek" znalazł się w programie festiwalu filmowego w Rzymie /materiały prasowe

W środę papież widział się z reżyserem, który przywiózł dokument pod tytułem "Franciszek" na międzynarodowy festiwal filmowy w Rzymie - podał watykański dziennik "L’Osservatore Romano".



Reklama

W filmie przedstawiono parę homoseksualistów, którzy wychowują troje małych dzieci. Jeden z mężczyzn opowiada o swojej rozmowie z Franciszkiem, który poradził im, aby zaprowadzili dzieci do parafii niezależnie od opinii innych osób.

Po jego relacji pojawia się komentarz papieża po hiszpańsku, który mówi o tym, że homoseksualiści "mają prawo do rodziny". "Nikt nie powinien być wyrzucany i cierpieć z tego powodu" - zaznaczył.

Wideo Francesco Documentary 2020 Trailer

"Musimy stworzyć prawo o związkach cywilnych. W ten sposób będą oni mieć legalną ochronę. Opowiedziałem się za tym" - stwierdził papież.

W filmie o Franciszku wypowiada się między innymi emerytowany papież Benedykt XVI, dostojnicy Kościoła, jego krewny Jose Ignacio Bergoglio oraz przyjaciel Franciszka - rabin Abraham Skorka.

Afineevsky otrzyma w czwartek w Watykanie nagrodę Kineo.

Zdjęcie Reżyser filmu "Franciszek" - Evgeny Afineevsky / Daniele Venturelli / Getty Images

"Franciszek" to nie pierwszy film dokumentalny przybliżający postać papieża Franciszka. W 2018 roku na ekrany kin trafił film Wima Wendersa "Papież Franciszek - człowiek i jego słowa".

Dokument został zatwierdzony przez Watykan. Zresztą filmowiec uzyskał też nieograniczony dostęp do Stolicy Apostolskiej, na potrzeby filmu. Papież mówił w filmie bezpośrednio do publiczności o imigracji, ekologii, nierówności majątkowej i roli rodziny.

Dokument pokazuje 81-letniego biskupa Rzymu przemierzającego świat. Wykorzystano w nim archiwalne zdjęciami z wystąpień papieskich w ONZ, Kongresie USA lub Yad Vashem, Centrum Pamięci o Holokauście w Jerozolimie.

Były arcybiskup Buenos Aires, urodził się jako Jorge Mario Bergoglio w argentyńskiej stolicy w grudniu 1936 r. Jest pierwszym latynoamerykańskim przywódcą Kościoła katolickiego, z 1,2 mld wiernych. Na dużym ekranie można było zobaczyć papieża już w 2017 roku, gdzie zagrał samego siebie w filmie przygodowym dla dzieci "Beyond the Sun". Film ten to opowieść o dzieciach poszukujących Boga.