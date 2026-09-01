O odejściu Garrido poinformował hiszpański Związek Aktorów i Aktorek w mediach społecznościowych. Aktor zmarł niespodziewanie na zawał serca.

Najważniejsze role Francesca Garrido

Garrido urodził się 7 września 1969 roku w Barcelonie. Studiował aktorstwo w tamtejszym Institut del Teatre, a następnie w londyńskiej Akademii Muzyki i Sztuk Dramatycznych.

W drugiej połowie lat 90. zaczął pojawiać się w małych rolach w produkcjach telewizyjnych. W kinie fabularnym debiutował w "La ciudad de los prodigios" z 1999 roku. W kolejnych latach mogliśmy go zobaczyć między innymi w nagrodzonym Oscarem "W stronę morza" Alejandra Amenábara.

Największą popularność przyniosły mu role telewizyjne. Szczególnie dobrze przyjęto jego występ w serialu "Wiem, kim jesteś" z 2017 roku. Wcielił się w cierpiącego na amnezję prawnika, który zostaje oskarżony o zaginięcie studentki. Rola przyniosła mu nominacje do nagród Iris i Feroz.

W ostatnim czasie mogliśmy go zobaczyć w serialach "Gangi Galicji" (Netflix) i "Furia" (HBO).