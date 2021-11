Przed Frances McDormand kilku aktorów bywało już nominowanych w jednym roku zarówno w głównej kategorii aktorskiej, jak i w kategorii dla najlepszego filmu roku. Na liście artystów mogących poszczycić się takim wyczynem są Warren Beatty, który aż czterokrotnie był nominowany jako pierwszoplanowy aktor i producent filmu walczącego o miano najlepszego dzieła roku, oraz Clint Eastwood i Bradley Cooper, którzy dokonali tego dwukrotnie. Żaden z nich nie dokonał tego jednak dwa razy z rzędu.

Frances McDormand: Lady Makbet na miarę Oscara?

Plan nominacji w głównej kategorii aktorskiej może pokrzyżować decydująca o Oscarach Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej. Jej członkowie mogą bowiem nie przyznać Frances McDormand nominacji, mogą też nominować ją w kategorii dla najlepszej aktorki drugoplanowej. Jeden z producentów filmu "The Tragedy of Macbeth", studio A24, wystawiło McDormand w kategorii pierwszoplanowej, ale Akademia nie musi się tym sugerować. Warto jednak przypomnieć, że wszystkie aktorki w historii, które kiedykolwiek były nominowane do głównych nagród aktorskich za rolę Lady Makbet, zawsze dostawały nominacje w kategorii dla aktorek pierwszoplanowych. A właśnie w tę rolę wciela się McDormand, która partneruje Denzelowi Washingtonowi.



Nie tylko Frances McDormand może liczyć w przyszłym roku na podwójną nominację aktorską i producencką w kategorii najlepszy film roku. Lista takich kandydatów jest duża. Są na niej Ben Affleck ("Ostatni pojedynek", "The Tender Bar"), Mahershala Ali ("Swan Song"), Halle Berry ("Poobijana"), Jessica Chastain ("Oczy Tammy Faye"), Matt Damon ("Ostatni pojedynek", "Stillwater"), Adam Driver ("Annette", "Ostatni pojedynek", "Dom Gucci") oraz Will Smith ("King Richard: Zwycięska rodzina").



Lista nominacji do Oscarów zostanie ogłoszona 8 lutego 2022 roku. 94. ceremonia rozdania tych nagród odbędzie się 27 marca 2022.

