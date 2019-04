FPFF w Gdyni 2019 bez Innego Spojrzenia

Konkurs Główny i Konkurs Filmów Krótkometrażowych - w tych dwóch kategoriach o uznanie jurorów i widowni będą rywalizowały najnowsze polskie filmy podczas 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

W tym roku na festiwalu w Gdyni filmy będą walczyć tylko w dwóch konkursach /materiały prasowe

- Konkurs Główny jest najważniejszą i wszechstronną prezentacją nowych polskich filmów fabularnych. Budzi też największe zainteresowanie widzów, co potwierdziły badania widowni festiwalowej, jakie przeprowadziliśmy w ubiegłym roku. O prestiżowe nagrody w Konkursie Głównym, których pula w tym roku znacząco wzrośnie, mogą się ubiegać filmy różnorodne gatunkowo, formalnie i tematycznie. Coraz większego znaczenia nabiera również Konkurs Filmów Krótkometrażowych, prezentujący zarówno filmy niezależnych producentów, jak i szkół filmowych - podkreśla Leszek Kopeć, Dyrektor FPFF.

W programie tegorocznego festiwalu nie będzie Konkursu Inne Spojrzenie.



- Sekcja konkursowa Inne Spojrzenie, powołana kilka lat temu, miała doceniać filmy eksperymentujące, często "galeryjne", z naciskiem na odmienność i nowatorstwo formalne. W pewnym stopniu inspirowaliśmy się konkursem Un Certain Regard z Festiwalu Filmowego w Cannes. Jednak nasze rodzime doświadczenia pokazały, że polska kinematografia nie jest aż tak bogata, by co roku dostarczać nam nową pulę awangardowych filmów wystarczającą do przeprowadzenia osobnego konkursu - wyjaśnia Wojciech Marczewski, Przewodniczący Rady Programowej FPFF.



Do programu festiwalu wraca natomiast pozakonkursowa sekcja Panorama Kina Polskiego. Zaprezentuje ona wybrane filmy spośród tych, które zostaną zgłoszone, ale nie zakwalifikują się do Konkursu Głównego.



Nabór filmów do Konkursu Głównego i Konkursu Filmów Krótkometrażowych 44. FPFF rozpoczyna się w poniedziałek, 29 kwietnia 2019 roku. Do obu konkursów można zgłaszać filmy fabularne wyprodukowane w Polsce od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku.



Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 maja 2019 roku.