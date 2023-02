Florence Pugh: Za gruba?

Przez ostatnie kilka lat Florence Pugh unikała przewidywalnych dróg do sławy, wybierając intrygujące, pozbawione ostentacji role. Niedawno aktorka w wywiadzie dla "The Telegraph" opowiedziała o tym, jak było jej trudno w początkowym okresie kariery. Miała wówczas pojawić się w jednym z serialowych pilotów. Bardzo szybko okazało się jednak, że osoby odpowiedzialne za produkcję miały sporo zastrzeżeń co do... wyglądu Pugh i postawili kilka warunków.



"Te wszystkie rzeczy, które próbowali we mnie zmienić - niezależnie czy chodziło o moją wagę, wygląd, kształt twarzy czy brwi - to nie było to, co chciałam robić. Nie była to także branża, w której chciałam pracować. Myślałam, że przemysł filmowy będzie przypominać moje doświadczenia podczas kręcenia 'Upadające', ale pomyliłam się. I czułam, że popełniłam ogromny błąd" - wyjawiła na łamach "The Telegraph".

Po przykrym doświadczeniu Pugh postanowiła opuścić Hollywood i powróciła do Anglii. Wbrew jej przypuszczeniom, kolejne propozycje pojawiły się niemal natychmiast.

"To sprawiło, że ponownie zakochałam się w kinie. To było kino, które dawało przestrzeń na to, by mieć swoje zdanie i być głośnym. Pozostałam przy tym. Myślę, że ludzie z branży rozrywkowej mają za duże przyzwolenie na to, by popychać ludzi na prawo i lewo. Miałam szczęście, że jako dziewiętnastolatka odkryłam, jaką artystka chciałabym być" - mówiła.

Florence Pugh: Najważniejsze role

To właśnie w tamtym okresie Pugh otrzymała propozycję zagrania w filmie "Lady M." , który przyniósł jej rozgłos. Tytułowa bohaterka tamtej produkcji to oczywiście nawiązanie do Lady Makbet, choć pierwowzorem scenariusza nie jest sztuka Szekspira. Scenarzystka Alice Birch zaadaptowała opowiadanie autorstwa Mikołaja Leskowa ("Powiatowa Lady Makbet") i przeniosła je do realiów Anglii II połowy XIX wieku. Za swą rolę Pugh była nominowana do Europejskiej Nagrody Filmowej.



Krótko później Pugh zagrała w niezwykle stylowej telewizyjnej adaptacji powieści Johna Le Carre'a "Mała doboszka". Oprócz tego oglądaliśmy ją jeszcze w komedii "Na ringu z rodziną" i dwóch produkcjach streamingowych platform.



W zrealizowanym dla Amazon Prime "Królu Learze", w którym główne role zagrali Anthony Hopkins i Emma Thompson , wcieliła się w Kordelię, z kolei w produkcji Netfliksa, rozgrywającym się w XIV-wiecznej Szkocji "Królu wyjętym spod prawa", przypadła jej w udziale rola Elizabeth Burgh.



"Ona jest kimś, kto naprawdę powinien polegać na swojej intuicji, bo jej intuicja jest doprawdy godna zaufania" - powiedział o Florence Pugh w jednym z wywiadów Ari Aster , reżyser filmu "Midsommar. W biały dzień" . Kontrowersyjny horror, w którym 23-letnia wówczas aktorka zagrała główną rolę, zapewnił jej uznanie krytyków i sympatię widzów. Co ciekawe, angaż do produkcji zdobyła podczas rozmowy przeprowadzonej na Facetimie. Zarówno Aster, jak i Pugh natychmiast podjęli decyzję o współpracy. Jej naturalna, bezpretensjonalna gra sprawia, że nie sposób oderwać od niej wzroku. Jak oceniają pracujący z nią na planie filmowcy, ma w sobie pewnego rodzaju mieszankę pewności siebie i skromności, zaangażowania bez zuchwałej ambicji.

Dotychczasowe dokonania Pugh sprawiły, że z niezbyt znanej brytyjskiej aktorki przeistoczyła się w hollywoodzką gwiazdę, podziwianą jednak w dużej mierze za niekonwencjonalny i "niehollywoodzki" urok. W ekranizacji "Małych kobietek" w reżyserii Grety Gerwig zagrała drugoplanową rolę, ale na tyle wyrazistą, że została za nią nominowana do Oscara. Jeden z pierwszych recenzentów "Małych kobietek" zauważył, że porywająca gra Pugh "dała tej postaci szansę na zdobycie naszej sympatii". Aktorka przyznaje, że gdy czytała książkę, nie przepadała za Amy March. "Uwielbiam wcielać się w postaci zepsutych dziewczyn, ponieważ reprezentują ten głos w naszych głowach, który tłumimy. Amy zawsze mówi to, co chce powiedzieć" - wyznaje.

W superprodukcji Marvela "Czarna Wdowa" Pugh wcieliła się w postać Jeleny Biełowej, wyszkolonej zabójczyni i towarzyszki bohaterki granej przez Scarlett Johansson . "Nie bardzo wiedziałam, co to znaczy być zaangażowaną do takiego filmu" - wyjawiła w rozmowie z amerykańskim magazynem "Vogue", opowiadając o doświadczeniach związanych z udziałem w produkcji Marvela. "Oczywiście musisz być fizycznie sprawna, ponieważ - no cóż - grasz superbohaterkę" - zauważyła ze śmiechem. Aktorka podeszła do zadania ambitnie - jak zdradziła reżyserka filmu, Cate Shortland , większość kaskaderskich popisów wykonała sama. "Uczenie się ich było moim ulubionym elementem pracy nad filmem" - dodała Pugh.

Choć bohaterki filmu "Czarna Wdowa" łączy skomplikowana relacja, prywatnie Florence Pugh i Scarlett Johansson świetnie się dogadywały. Johansson zdradziła, że odnalazła w Pugh siostrę, której nigdy nie miała. "Nie mam młodszej siostry. Ale w przyjaźni z Florence jest sporo elementów siostrzeństwa" - przyznała Johansson. I dodała, że podziwia koleżankę z planu za godną pozazdroszczenia asertywność i silny charakter. "Chciałabym być w jej wieku tak pewna siebie, mieć tak zdrowy stosunek do swojego ciała, wyglądu, mieć tyle szacunku do samej siebie. Gdy mówi o przyjaciołach, partnerze, rodzinie, przypomina mi, jak ważne jest, by mieć zaufanie do własnych przekonań i bez względu na wszystko strzec swoich wartości" - zaznaczyła Johansson.

Postać Jeleny Biełowej Pugh zagrała ponownie w serialu Marvela/Disneya "Hawkeye", gdzie wystąpili też m.in. Jeremy Renner , Hailee Steinfeld i Vera Farmiga .

W 2022 roku Pugh pojawiła się w dwóch produkcjach i obie wywołały niemałe kontrowersje. Pierwszą był thriller "Nie martw się, kochanie" Olivii Wilde i co ważne, wydarzenia towarzyszące realizacji i premierze obrazu, ostatecznie okazały się o wiele bardziej emocjonujące niż sam film. Odejście z projektu Shii LaBeoufa , romans na planie między reżyserką a Harrym Stylesem , ocenzurowanie pełnego erotycznych scen zwiastuna, chłodne stosunki między Wilde a Pugh, wreszcie niepozbawiona personalnych napięć uroczysta premiera obrazu na festiwalu w Wenecji - wszystko to sprawiło, że o "Nie martw się kochanie" mówiło się naprawdę dużo.



Z kolei w listopadzie 2022 ofertę Netfliksa wzbogacił dramat "Osobliwość" Sebastiána Lelio , filmowa adaptacja książki Emmy Donogue, którą napisała Alice Birch, mająca na koncie scenariusze takich seriali jak "Sukcesja" i "Normalni ludzie", a także scenariusz wspomnianego filmu "Lady M.", w którym Pugh zagrała główną rolę.



Jego akcji rozgrywa się w latach 60. XIX wieku. Pugh wcieliła się w dręczoną przeszłością pielęgniarkę, która wyjeżdża z Anglii do odległej irlandzkiej wioski, aby zbadać sprawę pewnej dziewczynki i jej rzekomo cudownego postu.



Florence Pugh nie ma litości dla krytyków

Pugh od lat współpracuje ze stylistką Rebeccą Corbin-Murray, której klientkami są także Gemma Chan i Anna Paquin. Duet zdołał wspólnie wypracować charakterystyczną estetykę, której wyznacznikiem jest połączenie dziewczęcego uroku z nowoczesnym, lekko ekstrawaganckim sznytem. "Florence ma dziką i nieustraszoną wyobraźnię. Uwielbia rzeczy nieco nieprzyzwoite i z poczuciem humoru" - zdradziła Corbin-Murray. "Zawsze byłam bardzo głośna, żywiołowa. Kiedy byłam młodsza, nosiłam jaskrawe ubrania, uwielbiałam też się malować" - przyznała Pugh.



Na czerwonym dywanie najczęściej prezentuje się w wytwornych sukniach z zaskakującymi detalami, takimi jak asymetryczny dekolt czy obszerne falbany. Dość wspomnieć fioletową kreację Valentino Haute Couture z efektownymi marszczeniami czy równie zjawiskową niestandardową niebieską suknię projektu Schiaparelli z delikatnymi koralikami, którą miała na sobie na jednym z festiwali filmowych w Cannes.

Po trudnych doświadczeniach z początku kariery dziś Pugh nie zamierza siedzieć cicho i aktywnie zabiera głos w mediach na temat ciałopozytywności. Swoimi kreacjami chce przełamać tabu oraz sprzeciwić się osobom, mówiącym co powinny nosić kobiety, a czego już nie. Pragnie, aby każdy akceptował swoje ciało, takim jakie jest. Wynika to z faktu, że sama jako nastolatka zmagała się z dużymi problemami. Uważała swój wygląd za wadliwy, a dodatkowo inni utwierdzali ją w tym, że nie spełnia pewnych wymogów.

Pugh zaznacza, że wielokrotnie spotkała się z falą krytyki, która bezpośrednio uderzała w jej odważne stylizacje. Jakie? Podczas Tygodnia Mody w Paryżu gwiazda ubrała się w skąpy kostium, pod którym dobrze widoczny był jej nagi biust. Z kolei na jednym z pokazów mody organizowanych w Rzymie postawiła na różową, w całości prześwitującą sukienkę. Nie ubrała pod nią stanika, przez co jej sutki były bardzo widoczne. Co ciekawe w znacznej większości jej hejterami byli mężczyźni. Używali przy tym często wulgarnych zwrotów. Aktorka opowiedziała o tym w mediach społecznościowych.



"To nie pierwszy i z pewnością nie ostatni raz, kiedy kobieta słyszy, co jest z nią nie tak od tłumu nieznajomych. Panowie, niepokojące jest, jak wulgarni potrafią być niektórzy z was. Na szczęście pogodziłam się z zawiłościami mojego ciała, które czynią mnie mną. Jestem szczęśliwa ze wszystkimi 'wadami', na które nie mogłam patrzeć, gdy miałam 14 lat. Tak wielu z was chciało agresywnie dać mi znać, jak bardzo jesteście rozczarowani moimi 'małymi cyckami' albo jak bardzo powinnam się wstydzić tego, że chodzę z 'tak płaską klatką piersiową'. Żyję w swoim ciele przez długi czas. Jestem w pełni świadoma rozmiaru moich piersi i nie boję się ich" - napisała w odpowiedzi na krytyczne komentarze dotyczące jej stylizacji.