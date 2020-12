Wokalistka FKA Twigs pozywa swojego byłego chłopaka - aktora Shię LaBeaufa - oskarżając gwiazdora Hollywood o napaść seksualną i stosowanie przemocy fizycznej.

Shia LaBeouf i FKA Twigs w styczniu 2019 /David Becker/GC Images /Getty Images

Wokalistka i aktor zaczęli spotykać się w 2018 roku. Ich z wiązek rozpadł się rok później. Teraz FKA Twigs oskarża swego byłego partnera o napaść seksualną oraz stosowanie przemocy fizycznej.

Reklama

"Shia LaBeouf krzywdzi kobiety. Wykorzystuje je. Znęca się nad nimi zarówno fizycznie, jak i mentalnie. Jest niebezpieczny" - brzmi fragment pozwu, który wokalistka złożyła w sądzie w Los Angeles.

Według dokumentu, do którego dotarł portal Variety, aktor miał rzucić swą ówczesną partnerkę na samochód i zacząć ją dusić. Z informacji zawartych w pozwie wynika również, że LaBeoufowi zdarzyło się wyciągnąć broń i przekonywać, że musi zabić bezdomne psy, by lepiej wczuć się w rolę zabójcy (prawdopodobnie miało to być przygotowanie do kinowej roli).



"Zbyt długo LaBeouf wykorzystywał swe karygodne zachowania jako wymówkę dla ekscentryzmów wyzwolonego 'artysty'. Mimo iż historia jego gwałtownych zachowań jest dobrze udokumentowana, niektóre media traktowały LaBeoufa jako niewinny symbol show-biznesu, co pomogło mu bezkarnie kontynuować wieloletni proces znęcania się nad kobietami. Nie ma nic zabawnego w wykorzystywaniu i biciu kobiet" - napisała FKA Twigs.



Wokalistka zapewniła, że celem sądowej batalii nie jest uzyskanie finansowego zadośćuczynienia, zapewniając, że jej pozew nie ma "osobistego" charakteru. Chodzi raczej o upewnienie się, że "żadna kobieta nie będzie musiała już doświadczać krzywd, jakie Shia LaBeouf wyrządził swym romantycznym partnerkom".

"Dni, kiedy LaBeouf mógł bezkarnie ranić kobiety, należą do przeszłości" - konkluduje FKA Twigs.



Shia LaBeouf: Nie jest sławny? 1 / 8 11 czerwca 2016 amerykański aktor Shia Labeouf obchodzi 30. urodziny. W ostatnich latach częściej niż o jego kinowych dokonaniach słyszymy o aferach z jego udziałem. LaBeouf ukończył Alexander Hamilton High School, a następnie został przyjęty na Yale University, jednak szybko porzucił studencką karierę. Aktorskie szlify zdobywał jako komik. Był odtwórcą głównej roli w amerykańskim serialu młodzieżowym "Świat nonsensów u Stevensów". Wcielał się tu w postać najmłodszego członka rodziny, gimnazjalistę obdarzonego dużym poczuciem humoru i pełnego najróżniejszych, często szalonych, pomysłów. Aktor pojawiał też się gościnnie w popularnych serialach ("Z Archiwum X", "Ostry dyżur", "Dotyk anioła"). Źródło: materiały prasowe Autor: Disney udostępnij

Zanim związał się z FKA Twigs, Shia LaBeouf był mężem aktorki Mii Goth (oboje poznali się na planie "Nimfomanki" Larsa von Triera). W przeszłości aktor nawiązywał romanse m.in. z Megan Fox, Isabel Lucas i Carey Mulligan. W latach 2014-17 FKA Twigs pozostawała w związku z aktorem Robertem Pattinsonem.