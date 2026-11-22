"Dalsze perypetie Cliffa Bootha" to długo wyczekiwana kontynuacja głośnego filmu "Pewnego razu… w Hollywood" z 2019 roku. Fabuła produkcji koncentruje się na tytułowym byłym kaskaderze, który tym razem sprawdza się w roli tzw. fixera - człowieka rozwiązującego pilne i problematyczne sprawy ludzi z branży filmowej. W postać Bootha ponownie wciela się Brad Pitt, któremu rola w pierwszej części przyniosła szereg prestiżowych wyróżnień, w tym Oscara za występ drugoplanowy.

Pierwsze opinie, które pojawiły się w mediach społecznościowych, doceniają reżyserię Davida Finchera, który zdaniem wielu komentujących świetnie odnajduje się w szalonej konwencji scenariusza napisanego przez Quentina Tarantino. Jednocześnie wokół filmu narosła gorąca dyskusja związana z zarzutami o wykorzystanie sztucznej inteligencji.

Reżyser zabiera głos w sprawie AI

Choć część widzów i komentatorów krytykowała sequel "Pewnego razu… w Hollywood" za rzekome użycie generatywnej sztucznej inteligencji, trzykrotnie nominowany do Oscara reżyser postanowił otwarcie opowiedzieć o swoim podejściu do dynamicznie rozwijających się technologii.

"Nie jestem luddystą, więc nie boję się tego, co nieznane" - powiedział Fincher w rozmowie z "Los Angeles Times". "Czy wszyscy są już przekonani, że opanowaliśmy tę formę sztuki na tyle, iż jedyne, co nam pozostaje, to powrót do taśmy filmowej? Jak długo ludzie zajmują się malarstwem? Czterdzieści tysięcy lat? A my mówimy o czymś, co ma zaledwie sto lat, a wszyscy wokół wołają: 'Stop. Odłóżcie ołówki. Koniec z dalszymi udoskonaleniami. Nie ma potrzeby, by mieć pod ręką możliwość zmiany koloru oczu danej osoby'".

Reżyser podsumował swoje stanowisko krótkim pytaniem:

"Cóż, to istnieje. Czy nie powinniśmy z tego korzystać?

Ostre głosy w sieci i daty premiery filmu

Wypowiedzi Finchera odbiły się szerokim echem zwłaszcza dlatego, że w mediach społecznościowych nie brakuje surowych ocen dotyczących widocznego w filmie wykorzystania sztucznej inteligencji. Niektórzy internauci określali to rozwiązanie jako "szokujące do granic absurdu", a jeden z widzów przyznał nawet wprost, że "wyszedł z seansu całkowicie zdruzgotany".

"Dalsze perypetie Cliffa Bootha" trafią do kin na całym świecie w ograniczonej dystrybucji 25 listopada 2026 roku. Już niespełna miesiąc później, bo 23 grudnia, tytuł zasili katalog platformy streamingowej Netflix.