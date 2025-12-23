Filmy, które tworzą magię. Świąteczna kolekcja propozycją Polsat Box Go

W trakcie świąt Polsat Box Go zaprasza na filmy, które można będzie obejrzeć całą rodziną.

"Uwierz w Mikołaja"

"Uwierz w Mikołaja" - polska komedia romantyczna wyreżyserowana przez Annę Wieczur, ze scenariuszem Ilony Łepkowskiej na podstawie bestsellerowej powieści Magdaleny Witkiewicz. Historia splotu kilku losów - na drodze zamkniętej w górach Agnieszki, staje tajemniczy mężczyzna w stroju św. Mikołaja, samotny policjant Robert pomaga 5-letniej Zosi i jej mamie w przygotowaniu wigilii, a domu seniora - zagości muzyka i radość. W rolach głównych występują m.in. Teresa Lipowska, Agnieszka Więdłocha, Antoni Pawlicki, Cezary Żak oraz Dorota Kolak.

"Renifer Niko"

"Renifer Niko ratuje święta", "Renifer Niko ratuje brata" czy "Renifer Niko i zaginione sanie Mikołaja" to familijne, świąteczne historie o odwadze, przyjaźni i dorastaniu małego renifera. "Renifer Niko ratuje Święta" to opowieść o podróży małego renifera Niko i jego poszukiwaniu ojca. Bohater ma też ocalić Święta przed zagrożeniem wilków. W następnej części "Renifer Niko ratuje brata" - musi wykazać się odwagą w poszukiwaniu porwanego członka rodziny. W kolejnej - "Renifer Niko i zaginione sanie Mikołaja", młody Niko znowu ma ważne zadanie - musi odnaleźć zaginione sanie św. Mikołaja, żeby uratować Boże Narodzenie.

"Kochajmy się od Święta"

"Kochajmy się od Święta" to z kolei amerykańska komedia romantyczna w reżyserii Jessie Nelson. Zabawna i wzruszająca opowieść o czterech pokoleniach rodziny Cooper, które podczas świątecznego spotkania mierzą się z ukrytymi sekretami i trudnościami, ale przede wszystkim odnajdują wartość wspólnego bycia razem. W rolach głównych: Diane Keaton, John Goodman, Ed Helms, Amanda Seyfried, Marisa Tomei, Olivia Wilde i Alan Arkin.

"Kevin sam w domu"

Jest też propozycja dla fanów tradycji - jak co roku użytkownicy Polsat Box Go będą mogli oglądać filmy w kanałach telewizyjnych dostępnych w ofercie serwisu. Jeden z najważniejszych świątecznych tytułów - "Kevin sam w domu", Polsat pokaże 24 grudnia o godz. 20.00.

