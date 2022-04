Filmy i seriale w Polsat Box Go – nasze top 5 tytułów

Prezentacja partnera

Serwis Polsat Box Go oferuje świetne pozycje kinowe, gorące serialowe tytuły, a także dostęp do 120 kanałów TV bez reklam. Nie brakuje treści dla dzieci, nastolatków i widzów dorosłych, a nawet widzów z zagranicy. Dostęp do serwisu można uzyskać na dowolnym urządzeniu, w dodatku istnieje możliwość wykupienia pakietu tylko na 30 dni, bez długich umów i zobowiązań, lub wypożyczania filmów na 48 godzin (we wtorki obowiązuje 10 proc. zniżki na wszystkie tytuły). Jakie ciekawe propozycje przygotował dla użytkowników Polsat Box Go ?

"Najmro. Kocha, kradnie, szanuje"

Oparta na faktach opowieść o "królu złodziei", któremu udało się aż 29 razy wymknąć z rąk peerelowskich organów ścigania, jest jedną z najlepiej ocenianych komedii akcji w polskim kinie. Spektakularna historia ucieczek z więzienia i genialnie zaplanowanych napadów zorganizowanych przez Zdzisława Najmrodzkiego (Dawid Ogrodnik) i jego ferajnę trzyma w napięciu, ale i bawi, od pierwszych minut filmu aż do samego jego końca. Czy miłość do Tereski sprawi, że Najmro zrezygnuje z hulaszczego stylu życia?

"Skarb Mikołajka"

Przygody niesfornego Mikołajka śmieszą kolejne pokolenia dzieci. Tym razem tata chłopca otrzymuje upragniony awans, ten jednak wiąże się z przeprowadzką na południe Francji. Bohater książek René Goscinnego nie może dopuścić do rozłąki z przyjaciółmi. By tego uniknąć, Mikołajek wyrusza wraz z najbliższymi kumplami na poszukiwanie zaginionego skarbu. Wierzy, że bogactwo pozwoli rodzinie pozostać na miejscu. "Skarb Mikołajka" to jeden z ulubionych dziecięcych tytułów i ostatnich hitów na Polsat Box Go.

"Mental"

Kolejna pozycja z zainteresuje osoby wkraczające w dorosłość, ale i dorosłych, szczególnie rodziców nastolatków, gdyż polski serial "Mental" porusza ważny temat zaburzeń psychicznych. Opowiada o czwórce młodych ludzi, którzy trafiają do szpitala psychiatrycznego. Uzależnienia, zaburzenia odżywiania, prześladowania przez rówieśników, patologiczne środowisko, problemy związkowe, samookaleczenia - paradoksalnie to problemy ich do siebie zbliżają. Wkrótce między nimi rodzi się przyjaźń.

"Na noże"

Pełna niespodziewanych zwrotów akcji komedia kryminalna z Danielem Craigem w roli głównej z pewnością zaskoczy niejednego miłośnika gatunku. Choć nie jest to pozycja oparta na żadnej książce, do złudzenia przypomina najlepsze powieści Agathy Christie.

W dniu 85 urodzin w swojej imponującej posiadłości traci życie Harlan Trombley, autor poczytnych kryminałów. Detektyw Benoit Blanc nie ma wątpliwości, że doszło do morderstwa. Podejrzany jest każdy, kto brał udział w urodzinowym przyjęciu. Szczególnie że nie brakuje motywów do zabójstwa, w końcu niejeden członek rodziny liczy na milionowy spadek.

"Układ"

Na koniec polecamy 8-odcinkowy polski serial, tym razem kryminalny, będący jednocześnie trzymającym w napięciu thrillerem politycznym. "Układ" jest kontynuacją bestsellerowej powieści Igora Brejdyganta pod tytułem "Rysa". Opowiada o policjantce ze stołecznego wydziału zabójstw Monice Brzozowskiej (Julia Kijowska), która nie może się podnieść z traumy po przeżytych wydarzeniach. Po przymusowym urlopie Brzozowska wraca do pracy, gdzie ponownie będzie musiała rozwikłać skomplikowaną sprawę, by rozbić tytułowy układ.

To tylko kilka wybranych przez nas premier z Polsat Box Go. Do zasobów serwisu wciąż trafiają nowe filmy i seriale, a więcej najświeższych premier możecie zobaczyć w materiale poniżej:

