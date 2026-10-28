"TEDE. Forever Rap" w kinach od 20 listopada

"TEDE. Forever Rap" to pełnometrażowy dokument Krystiana Kuczkowskiego o Jacku "Tede" Granieckim i pierwszym pokoleniu polskiego rapu. To opowieść o pokoleniu, które wchodziło w dorosłość na przełomie wieków, a hip-hop stał się dla niego ścieżką dźwiękową wielkich przemian.

Film, który zdobył Nagrodę Publiczności (ex aequo z "Tymczasem w Namibii") 42. Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego, trafi na ekrany polskich kin 20 listopada.

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Nagroda dla filmu o raperze - wybrana głosami festiwalowej widowni, nie jury - była dość nieoczekiwana. Także dla twórców.

"Nagroda od publiczności jest zawsze tą najcenniejszą. Nie byłoby jej, gdyby nie odwaga, a właściwie brawura Jacka, który powierzył nam swoją historię i na żadnym etapie nie chciał w nią ingerować. Film zobaczył dopiero na festiwalu, razem z publicznością. Widownia to dostrzegła i doceniła. Nie było laurki, jest za to laur publiczności" - mówi Krystian Kuczkowski, reżyser i producent filmu.

Jak mówią twórcy filmu, Tede nie brał udziału w procesie twórczym, nie ingerował w zawartość i nie cenzurował treści, a warto zaznaczyć, że w filmie są też głosy krytyczne wobec bohatera.

Sam Tede mówi, że to nie jest tylko jego historia - to historia całego pokolenia, które wychowało się na hip-hopie. Za największy atut filmu uznał materiały archiwalne: nigdy wcześniej niepublikowane, prywatne nagrania z lat 90. i początku lat 2000. Ich jakość i sposób montażu sprawiają, że widz nie ogląda tamtych czasów z dystansu, tylko w nich siedzi - na ławce pod blokiem, na pierwszych koncertach, na ulicach Nowego Jorku w 2002 roku.

Kadr z filmu "TEDE. Forever Rap" materiały dystrybutora

"TEDE. Forever Rap": bezkompromisowy portret artysty. Zobaczcie zwiastun!

"TEDE. Forever Rap" to bezkompromisowy portret Jacka "Tede" Granieckiego - jednego z najbardziej wpływowych i kontrowersyjnych artystów w historii polskiego rapu. Siłą napędową filmu są nigdy niepublikowane, prywatne archiwa z lat 1993-2002, bezcenny zapis czasów, gdy hip-hop w Polsce dopiero raczkował, a Tede i jego ekipa byli w epicentrum tej rewolucji.

Po 22 latach od pierwszej wizyty artysta wraca na ulice Nowego Jorku, by w sentymentalnej podróży zmierzyć się z pytaniami: jak zmienił się on sam, polski rap, Polska i Ameryka? Obok Tede występują m.in. Eldo, O.S.T.R., Wilku, Vienio i CNE.

Film wchodzi do kin 20 listopada.

Kim jest autor filmu - Krystian Kuczkowski?

Krystian Kuczkowski (ur. 1985 w Pińczowie) to reżyser i producent filmów dokumentalnych, autor reportaży, wydawca i producent programów telewizyjnych. Przez blisko 15 lat związany z TVP (2008-2022).

To autor i współautor głośnych dokumentów: filmy "Ania" i "Budda. Dzieciak ʼ98" obejrzało w kinach blisko 1,3 mln widzów. W jego filmografii znajdują się również m.in. "Krzysztof Krawczyk - całe moje życie", "Maryla. Tak kochałam" i "Sanah na stadionach".