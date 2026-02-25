Filmowy hit podbija streaming. W kinach poniósł porażkę, nie pomogła nawet obsada

"Eden": o czym opowiada film?

Reżyser Ron Howard sięgnął po prawdziwą historię, która wydarzyła się w latach 30. poprzedniego wieku. Kilka osób miało dość otaczającego ich świata, pełnego agresywnej polityki, presji społecznej i wojen. Zdecydowali się porzucić cywilizację i zamieszkać tam, gdzie to oni mogliby tworzyć zasady i reguły. Marzyli o prostym życiu w zgodzie z naturą, wolnym od konwenansów i ograniczeń.

"Eden" przedstawiał losy niemieckiego lekarza i myśliciela Friedricha Rittera, który osiedla się wraz z kochanką na bezludnej wyspie w archipelagu Galapagos. Wierzy, że tylko z dala od zachodniej cywilizacji może być panem własnego losu. Szybko zrozumie jednak, że rzeczywistość na wyspie daleka jest od rajskich wyobrażeń.

Surowa przyroda, trudności z dostępem do wody i drapieżniki wkrótce okażą się najmniejszymi z jego problemów. Niedoszły raj stanie się piekłem za sprawą kolejnych sześciorga osadników, którzy podobnie jak Ritter marzą o nowym początku. Próby pokojowego współistnienia zmienią się w niebezpieczną grę szalonych ambicji i nieokiełznanych namiętności.

W rolach głównych wystąpili m.in. Jude Law, Vanessa Kirby, Ana de Armas, Sydney Sweeney.

"Eden": porażka w kinach, drugie życie na VOD

20 lutego "Eden" zadebiutował na Prime Video i cieszy się dość sporą popularnością. Od razu znalazł się w rankingu najpopularniejszych produkcji platformy. Przez kilka dni plasował się na pierwszym miejscu, a dziś wyprzedził go serial o Dodzie. Użytkowników przyciągnął również nowy serial "56 dni" - historia Olivera i Ciary, którzy po przypadkowym spotkaniu w supermarkecie zakochują się w sobie - szybko, intensywnie i niebezpiecznie.

