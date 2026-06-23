Timothée Chalamet i Selena Gomez razem w animacji!

Wytwórnia Illumination, znana z serii o Minionkach czy produkcji "Super Mario Bros. Film", przygotowuje nową premierę dla fanów animacji. "Not Alone" będzie filmem o tematyce kosmicznej, a głównym bohaterom głosów użyczą Timothée Chalamet i Selena Gomez.

Była gwiazda Disneya miała już okazję dubbingować bajki. Jej głos możemy słyszeć m.in. w serii filmów "Hotel Transylvania", gdzie wcieliła się w wampirzycę Mavis. Dla Chalameta będzie to pierwsza rola dubbingowa w filmie pełnomentrażowym. Wcieli się w Joe, "introwertycznego mechanika rakietowego, który wiedzie spokojne, samotne życie". Selena Gomez zagra Fran, "genialną astrobotaniczkę, która opracowuje pierwszą na świecie rakietę napędzaną roślinami".

W innych rolach usłyszymy także Roba Brydona, Diane Morgan, Jamiego Demtriou, Bretta Goldsteina, Allison Janney i Lamorne Morris.

O czym będzie nowy film z gwiazdami Hollywood?

"Kiedy Joe i Fran spotykają się, by przygotować się do inauguracyjnego startu rewolucyjnej rakiety, od razu między nimi iskrzy, ale żadne z nich nie jest szczególnie utalentowane w romansie" - czytamy w opisie filmu. Co ciekawe, rakieta stanie się celem trójki kosmitów, którzy uciekając przed stróżem prawa o imieniu Zandro, będą przekonani, że właśnie tak dostaną się do domu.

Premiera "Not Alone" zaplanowana jest na 16 kwietnia 2027 roku.

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