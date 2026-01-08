Filmowe adaptacje bestsellerowych powieści. W 2026 roku nie oderwiecie wzroku od ekranu

"Ludzie, których spotykamy na wakacjach"

Film "Ludzie, których spotykamy na wakacjach" jest adaptacją bestsellerowej powieści autorstwa Emily Henry. Za kamerą stanął Brett Haley, a w role główne wcielili się Tom Blyth ("Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży") oraz Emily Bader ("Moja Lady Jane"). Książka przedstawia historię Poppy i Alexa. Mimo że wiele ich różni, przyjaźnią się od lat. Na co dzień mieszkają w innych miastach, lecz każde wakacje spędzają razem. Do czasu. W pewnym momencie ich relacja zostaje wystawiona na próbę. Na dwa lata przestają ze sobą rozmawiać. Poppy postanawia zawalczyć o Alexa i na nowo zdobyć jego zaufanie. Premiera: 9 stycznia (Netflix).

"Projekt Hail Mary"

Nauczyciel nauk ścisłych Ryland Grace (Ryan Gosling) budzi się na statku kosmicznym lata świetlne od domu, nie pamiętając, kim jest ani jak się tam znalazł. Gdy wraca mu pamięć, zaczyna odkrywać swoją misję: rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji powodującej wygaśnięcie słońca. Musi wykorzystać swoją wiedzę naukową i niekonwencjonalne pomysły, aby ocalić wszystko na Ziemi przed zagładą, ale nieoczekiwana przyjaźń oznacza, że być może nie będzie musiał robić tego sam. Film powstał na podstawie bestsellerowej powieści Andy'ego Weira ("Marsjanin"). Premiera: 20 marca.

"The Love Hypothesis"

"The Love Hypothesis" to debiutancka powieść Ali Hazelwood przedstawiająca losy doktorantki oraz profesora, którzy decydują się udawać, że są w związku, aby przetestować swoje teorie o miłości. Powieść, pełna ciepła, romansu i humoru szybko stała się wydawniczym hitem, a Hazelwood należy do jednych z najpoczytniejszych autorek w ostatnich latach. W filmowej adaptacji zagrają Lili Reinhart, Tom Bateman, Jaboukie Young-White.

"Wichrowe wzgórza"

Nowa ekranizacja "Wichrowych wzgórz" , czyli klasyka literatury światowej autorstwa Emily Bronte, znacząco będzie różnić się od poprzednich adaptacji. Emerald Fennell nie tylko zmieniła jedne z kluczowych aspektów dotyczących postaci, ale też zdecydowała się podkreślić namiętność, która łączyła głównych bohaterów. Nie spodobało się to fanom oryginalnej powieści, twierdzącym, że reżyserka za bardzo odbiega od oryginału i nie rozumie kluczowych elementów, które powinny zostać pokazane na ekranie. Premiera 14 lutego.

"Verity"

Anne Hathaway ponownie połączyła siły z Michaelem Showalterem, z którym współpracowała już przy filmie Prime Video "Na samą myśl o tobie". Ich kolejna wspólna produkcja to adaptacja powieści "Verity" Colleen Hoover. Za scenariusz odpowiada Nick Antosca, który pracuje również nad serialową wersją kultowego "Przylądka strachu". Główna postać, Verity Crawford, to popularna autorka thrillerów, która po tragicznym w skutkach wypadku nie potrafi zakończyć swojego najsłynniejszego cyklu powieści. Zwraca się więc z prośbą o dokończenie książki do Lowen (Dakota Johnson) - mało znanej pisarki, która przystaje na propozycję za ogromną kwotę pieniędzy. Okazja życia szybko jednak zmienia się w koszmar, kiedy Lowen odkrywa mroczne sekrety Verity oraz jej rodziny.

Zdjęcie Tom Blyth i Rachel Zegler w filmie "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży" / materiały prasowe

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek"

Prequel wydarzeń znanych z bestsellerowych książek autorstwa Suzanne Collins oraz z filmów nakręconych na ich podstawie. Tym razem poznajemy historię Haymitcha Abernathy’ego (grał go Woody Harrelson), jednego z głównych bohaterów serii, zwycięzcy Głodowych Igrzysk i mentora Katniss i Peety. Cofamy się zatem do czasu, gdy młody Haymitch walczył w Pięćdziesiątych Głodowych Igrzyskach.

"H Is for Hawk"

Claire Foy, Brendan Gleeson, Denise Gough, Sam Spruell i Lindsay Duncan grają główne role w adaptacji powieści Helen MacDonald. Po stracie ojca Helen szuka ukojenia. Radość znajduje w chwili, kiedy zaprzyjaźnia się z jastrzębiem o imieniu Mabel.

"Crime 101"

Davis (Chris Hemsworth) to genialny złodziej, którego śmiałe napady od lat spędzają sen z powiek policji. Teraz planuje największy skok w swojej karierze i ma nadzieję, że będzie to jego ostatni. Sytuacja komplikuje się, gdy na jego drodze staje Sharon (Halle Berry), rozczarowana życiem menedżerka firmy ubezpieczeniowej, z którą Davis zostaje zmuszony do współpracy, oraz Orman (Barry Keoghan) - bezwzględny rywal, stosujący znacznie bardziej brutalne metody. W miarę jak zbliża się dzień wielomilionowego skoku, nieustępliwy detektyw Lubesnik (Mark Ruffalo) coraz bardziej zacieśnia obławę. "Crime 101" jest adaptacją opowiadania Dona Winslowa.

"Odyseja"

"Odyseja" jest adaptacją greckiego eposu autorstwa Homera. Opowiada on o dziesięcioletniej podróży Odyseusza, który po zakończeniu wojny trojańskiej stara się wrócić na wyspę Itaka. W roli głównej zobaczymy Matta Damona . W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się także Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Mia Goth, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Bill Irwin i Samantha Morton. Za kamerą: Christopher Nolan. Premiera: 17 lipca.

Zdjęcie Sandra Bullock w filmie "Totalna magia" / Warner Bros/Courtesy Everett Collection / East News

"Rozważna i romantyczna"

Daisy Edgar-Jones ("Normalni ludzie", "Twisters’) zagra jedną z głównych ról w nowej ekranizacji "Rozważnej i romantycznej". Za kamerę nowej adaptacji powieści Jane Austen stanie Georgia Oakley ("Blue Jean"), a za scenariusz odpowiada Diana Reid. Fabuła filmu, podobnie jak klasycznej książki, koncentruje się na perypetiach miłosnych i nie tylko sióstr Elinor i Marianne Dashwood.

Wcześniej przygody sióstr przeniósł na duży ekran Ang Lee w 1995 roku. Główne role zagrały wtedy Kate Winslet i Emma Thomson. Edgar Jones w nowym filmie wcieli się w Elinor. Właśnie poznaliśmy nazwisko aktorki, która otrzymała angaż jako Marianne. W obsadzie znaleźli się także Caitriona Balfe, George MacKay, Fiona Shaw, Frank Dillane.

"Hamnet"

"Hamnet" w reżyserii Chloé Zhao to adaptacja bestsellerowej powieści Maggie O'Farrell, Ten wzruszający obraz od pierwszego pokazu (festiwal filmowy w Telluride) stał się najczęściej komentowanym filmem sezonu. William Szekspir i jego żona Agnes próbują pogodzić się ze śmiercią ich jedenastoletniego syna Hamneta. Premiera: 23 stycznia.

"Totalna magia 2"

"Totalna magia" Griffina Dunne'a z 1998 roku opowiadała o siostrach wychowywanych przez ekscentryczne ciotki w małym miasteczku. Pod ich okiem uczą się sztuki czarodziejskiej. Obie szukają także miłości. Wkrótce dowiadują się o ciążącej na ich rodzinie klątwie. W główne bohaterki wcieliły się Sandra Bullock i Nicole Kidman. Po latach obie panie powrócą w wyczekiwanym sequelu, którego będą również producentkami. Autorem scenariusza jest Akiva Goldsman, który pracował także przy pierwszej części. Nowa produkcja zostanie zrealizowana na podstawie kolejnych części literackiej serii autorstwa Alice Hoffman.

