Deadline, powołując się na swoje źródła, informuje, że Ridley Scott ma wyreżyserować nową filmową adaptację "Wyspy skarbów" Roberta Louisa Stevensona. W kultową rolę pirata Długiego Johna Silvera ma wcielić się Hugh Jackman. Za scenariusz odpowiada Jack Thorne, twórca serialu "Dojrzewanie". Scott i Michael Pruss będą producentami projektu z ramienia Scott Free, natomiast Thorne obejmie funkcję producenta wykonawczego.

Na razie projekt znajduje się na bardzo wczesnym etapie. Jak podaje Deadline, "ma trafić na rynek w poniedziałek i oczekuje się, że zainteresują się nim wszystkie największe studia filmowe".

Nowa wersja "Wyspy skarbów" ma być świeżym spojrzeniem na powieść Stevensona. Historia opowiada o młodym chłopcu, który odnajduje mapę prowadzącą do legendarnego skarbu. Wyrusza w niebezpieczną podróż, by zdobyć fortunę, lecz szybko zostaje uwikłany w niebezpieczną grę z charyzmatycznym i zdradliwym piratem Długim Johnem Silverem.

Od czasu publikacji w 1883 roku "Wyspa skarbów" sprzedała się w ponad 100 milionach egzemplarzy na całym świecie i została przetłumaczona na ponad 50 języków, stając się jedną z najbardziej wpływowych powieści przygodowych w historii literatury.

W 2002 roku powstała również animowana adaptacja książki w reżyserii Johna Muskera i Rona Clementsa o tytule "Planeta skarbów".